“Qesharake t’i turresh Veliajt, për një hetim që e kërkoi vetë”! Analisti: “Bashkia e Tiranës shmangu me zgjuarsi arbitrazhin”

SPAK urdhëroi sot sekuestrimin e kompanisë që operon me incineratorin e Tiranës. Hetimi paraprak ka zbuluar se shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri qëndrojnë pas kompanisë së regjistruar në Holandë.

Duke komentuar zhurmën politike mbi veprimin e SPAK, gazetarja investigative Johana Lubonja thotë se opozita dhe veçanërisht armiqtë politikë të Veliajt, shënuan një tjetër fiasko në reagimet e sotme.

“Duhet kuptuar që Bashkia e ka kërkuar vetë. Qesharake t’i turresh Veliajt, për një hetim që e kërkoi vetë. Është shtet me shtet. Këtu ka rënë tashmë narrativa e privatit të tigrit, hienave apo mushkonjave. Dhe është ironike, sepse është arritje për Bashkinë që Saliu apo Meta lëvduan SPAK-un këtë herë. I bie që do e pranojnë edhe çfarë i pret më pas…” – thotë Lubonja.

Gazetari i njohur Habjon Hasani është i të njëjtit mendim dhe thotë se ky hetim ishte një domosdoshmëri

“Pa u çarë mishi nuk futet bisturia dhe nuk shërohet sëmundja” – tha Hasani i pyetur nga DITA.

Analisti Mero Baze shton se kjo ishte një lëvizje e zgjuar e Bashkisë së Tiranës, që veç të tjerave ka shmangur kështu, edhe arbitrazhin ndërkombëtar.

“Së pari, vendimi i jep fund pagesave në vazhdim në favor të kompanisë nën akuzë për gjithë skemën e inceneratorëve dhe tani bashkia do të financojë administratorin shtetëror që do të marrë kontrollin. Nëse ky akt do të kryhej nga Bashkia, kontrata përfundonte në arbitrazh dhe mund të kishte pasoja të tjera të forta financiare. Kur një kontratë ndërpritet për shkak të akuzave për korrupsion me akte të gjykatës dhe prokurorisë, i shpëton këtij rreziku” – sqaron Baze.

Ai shton se shtrirja e hetimit në Tiranë, i ka lënë pa tekst ata që deri më sot akuzonin për hetime selektive apo ndërhyrje politike në këtë proces.

“Ndryshe nga Elbasani dhe Fieri, projekti i inceneratorit të Tiranës ishte koncesion, dhe as shteti, as bashkia, nuk është investitore, por janë të përfshirë në procedurat e realizmit të këtij koncesioni. Hetimi mund të sqarojë shumë paqartësi, por dhe spekulime rreth këtij projekti në Tiranë” – thotë Baze.

