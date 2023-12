Qeveria do të japë 2 mln euro për familjet që instalojnë panele diellore në banesa

Në tre-mujorin e parë të vitit që vjen, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të hapë aplikimet për fazën e dytë të programit të subvencionimit të qytetarëve për vendosjen e paneleve diellore. Orjon Islamaj, përgjegjës i sektorit të shërbimeve energjitike tha se edhe në raundin e dytë do të pranohen 4 mijë aplikime, nga të cilat do të shpallen fitues vetëm 2 mijë prej tyre.

Fondi i vënë në dispozicion edhe për vitin e ardhshëm përllogaritet të jetë në vlerën e 2 milionë eurove. Nga studio e emisionit “Box to Box” Islamaj u ndal edhe te kriteret që do të aplikohen për pranimin e kërkesave dhe përzgjedhjen e fituesve.

Ky program ju jep mundësinë qytetarëve që të instalojnë panele diellore për ngrohjen e ujit duke mbuluar vetëm 30 për qind të kostos, ndërsa pjesa tjetër, pra 70 për qind e faturës subvencionohet nga Qeveria.

Përmes kësaj skeme, siç sqaroi edhe përgjegjësi i sektorit të shërbimeve energjetike, një familje arrin të kursejë nga 2 mijë deri në 4 mijë lekë në muaj. Në fazën e parë përfituan 2 mijë familje, kryesisht në Tiranë dhe Korçë.

p.c. / dita