Rama fut në ‘rreth të kuq’ Kadastrën e Durrësit: Duhet ta transformojmë!

Nga Durrësi, kryeministri Edi Rama bëri një bilanc të punëve që PS duhet të bëjë më mirë. Teksa tha se kanë transformuar sektorin e energjisë kur erdhën në pushtet, kreu i qeverisë tha se tashmë duhet të bëjnë transformimin përfundimtar të Kadastrës. Deklarata e plotë e Ramës për këtë çështje:

“Njerzilliku është gjëja që na duhet, vlen për të gjitha institucionet që përfaqësojnë shtetin. Nuk dua të hy në detaje por duhet ta pranojmë që nëse me energjinë kemi bërë një transformim epokal, nga një vend ku gjysma vidhnin e gjysma tjetër paguante edhe për atë gjysmën e ku ishte një qamet i madh. Në zyra të klientit që ishin në bodrume të marra me qira. Nuk mund të themi që kemi bërë po atë revolucion me kadastrën. OSHE-ja nuk është një ndërmarrje për t’u mjelë, nuk është një vend për të çuar në punë veterinerë e agronomë. Merita kryesore është e mbështetjes që i dha PS-ja atij transformimi. Tek kadastra ne duhet të bëjmë një transformim përfundimtar, është bërë punë tek kadastra po nuk është e pranueshme më, është bankë e nuk shkohet për të punuar aty ku është drejtoria e kredive me diplome veterineri. Nuk ndodh kjo. Është banka e pronave të shqiptarëve. Ajo është banka e pronave e askujt tjetër. Kadastra nuk është pronë e deputetëve, këshilltarëve, zyrtarëve, por është Banka e pronave. Ne nuk mund ta lëmë të pambaruar ose të vazhdojë edhe nja 10 vjet tjera sa të mbarojnë gjithë kushërinjtë dhe gjithë miqtë. E gjithë ajo punë që është bërë për hartat nuk mund ta lemë të pambaruar. Këtë vend po nuk e bëri PS-ja nuk e bën askush tjetër nuk ka mundësi edhe sikur të dojë, ata të tjerët edhe po të duan nuk kanë mundësi nuk dinë s’kanë haber fare për 1001 arsye është vetëm kjo parti që mund ta bëjë, vetëm në këtë periudhë kohë mund të bëjmë kthesën përfundimtare. Durrësi është i rëndësishëm jo për Durrësin por për ekonominë e Shqipërisë”.

Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe sot me turin e falënderimeve pas zgjedhjeve vendore, ku PS arriti një rezultat të thellë. Kësaj radhe, Rama u ndal në Durrës, ndërsa tha se rezultati i 14 majit ishte historik për Partinë Socialiste. Por, nga ana tjetër, Rama tha se kjo është një barrë shumë e madhe që qytetarët iu kanë dhënë për të çuar përpara zhvillimin e vendit. “Arritëm të marrim rezultat historik për partinë sepse për herë të parë pas 20 vjetësh PS është forcë e parë në Këshillin bashkiak të Durrësit dhe në shumë vende të tjera, jemi bërë forcë e parë në Këshillin bashkiak edhe në Shkodër e Tropojë. Kjo është një barrë shumë e madhe.