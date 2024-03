Rama: Për Sazanin kemi vetëm një propozim, Amnistinë Penale do e votojnë të gjithë

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pas mbledhjes me drejtuesit politikë të qarqeve foli për mediat.

Ai theksoi se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike, e cila ka kapacitetin për ta çuar para Shqipërinë.

“Jemi në një proces shumë të rëndësishëm dhe të thellë për rienergjizimin e qelizave bazë të organizmit të PS, që janë organizata e PS në të gjithë territorin dhe për vazhdimin e hapjes së partisë për anëtarësime të reja. Kemi vendosur objektivin e 50 mijë anëtarëve të rinj, deri në Kongresin e qershorit dhe besoj se me çfarë kemi parë, është objektiv i arritshëm. Është e domosdoshme të fuqizojmë PS, sepse është e vetmja forca poetike në Shqipëri, që ka aftësi dhe alternativë qeverisëse dhe që ka përgjegjësinë reale, për ecurinë procesit të anëtarësimit. Objektivi strategjik është që Shqipëria 2030, të ngjitet në atë majë pa mundësi të kthimit mbrapa dhe kurora e kësaj maje është padiskutim gatishmëria për të qenë anëtare e BE”, tha Rama.

Sa i përket aministisë penale, kryeministri Edi Rama riktheu në vëmendje një shprehi të ministrisë së drejtësisë, sipas të cilit draftin do e votojnë të gjithë se nuk kanë ku shkojnë.

“Duhet t’i referoheni një deklarate të ministrit të drejtësisë. Amnistia është në tryezën e Kuvendit, do e votojnë të gjithë se nuk kanë të shkojnë nuk po votojnë për PS, por për një akt që parlamenti e ka bërë pa ndarje partiak.

Amnistia krijon mundësi që shteti të ushtrojë detyrimin kushtetues të lehtësimit të barrës së dënimit për të gjithë ata që duhet të përfitojnë nga ky lehtësim”, u shpreh Rama.

“Ne nuk zgjedhim persona, ne në bazë të legjislacionit shqiptar, i referohemi ofertave dhe propozimeve që na bëhen. Transforimi i Sazanit në një xhevahir të kurorës së artë të turizmit Mesdhetar, është ambicie e kahershme. Për hir të së vërtetës e kanë pasur ambicie dhe qeveri paraardhëse. Më parë ishte e paimagjinueshme që të afroheshin investitorë të fuqishëm. Ne jemi absolutisht që kemi një propozim. Propozimi nuk është ende në procesin e domosdoshëm ku duhet të kalojnë disa shkallë. Është bërë një aplikim në projektin AIDA. Nëse projekti përputhet me vizionin tonë dhe nëse projekti i plotëson kushtet dhe përputhet me vizionin për këtë zonë, atëherë do të çohet para”, tha Rama.

j.l./ dita