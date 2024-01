Rama publikon pamjet nga Samiti në Shkup: Foto familjare

Kryeministri Edi Rama ka publikuar ‘fotografinë familjare’, siç e quan ai, të bërë bashkë me liderët e shteteve të tjera të rajonit, përfshirë kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin serb, Aleksandër Vuçiç.

Liderët e Ballkanit Perëndimor ndodhen në Maqedonisë së Veriut, për të marrë pjesë në punimet e konferencës së Bashkimit Evropian për rritje ekonomike të rajonit.

Më herët, kryeministri Edi Rama në fjalën e tij, nënvizoi rëndësinë e kësaj iniciative jo vetëm për shtetet e rajonit por edhe për stabilitetin, paqen dhe prosperitetin e gjithë rajonit në përgjithësi.

“Duhet të jenë daltonikë për historinë. Duhet të harroni cila ngjyrë është flamuri i vendeve tona. Flamuri më i rëndësishëm duhet të jetë flamuri i BE-së. Duhet të ulen dhe teknikisht të diskutojnë detajet që ta realizojmë këtë. Por, ministrat duhet ta harrojnë historinë, ngjyrat dhe të mbajnë mend se kemi vetëm një ngjyrë, ngjyra e flamurit të BE-së, nëse duam ta realizojmë këtë dhe nuk duam ta humbim këtë mundësi. Dhe nëse dhe nëse nuk kuptohet mirë, kur ata janë në formë të mirë, ne jemi në formë të keqe dhe kur jemi ne në formë të mirë ata janë në formë të keqe. Asnjëherë nuk ka ndodhur që këto gjëra të jenë bashkërisht. Shpresoj që gjithçka do të shkojë si duhet dhe me Komisionin dhe Këshillin e ri do të vazhdojmë”, tha Rama.

