Rama shpërndan lajmin e gazetës italiane: Shqipëria, mbretëresha e turizmit edhe vitin tjetër

Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë në rrjetet sociale një artikull të gazetës italiane “Gazzeta del Mezzogiorno”, ku vlerësohet sektori i turizmit në vendin tonë.

Sipas asaj që shkruan Rama, Shqipëria është në rrugën e duhur për të patur një “bum” të madh turistik edhe gjatë vitit të ardhshëm.

Postimi i Ramës:

‘’Shqipëria është në rrugën e duhur për të rrëmbyer edhe titullin e Mbretëreshës së Turizmit 2024.’’ Kështu shkruan media italiane “Gazzeta del Mezzogiorno”, ndërsa flet për rekordin e shënuar në vitin 2023 me numrin e lartë të turistëve, duke pasqyruar edhe të dhënat nga sektori privat që tregojnë për një rritje me 35% të kontratave të turizmit të organizuara për vitin e ardhshëm.

Shqipëria propozohet, jo vetëm për detin por edhe për kulturën dhe historinë e saj, e ku tashmë me fluturimet e lira dhe të shpeshta me Ryan Air, Air Albania, Ita, ËizzAir, plus tre porte janë minimizuar distancat mes Italisë dhe Shqipërisë.

Në artikull vlerësohen si faktor suksesi edhe marrëveshjet e nënshkruara nga Qeveria si për shembull, ajo me ITB Berlin, panairin më të madh botëror të turizmit, ku Shqipëria do të jetë zyrtarisht vendi i nderit për vitin 2025.

a.c./dita