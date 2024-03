Rama: Synojmë 50 mijë anëtarë të rinj deri në qershor, pazaret me non-gratën janë broçkulla

Kryeministri dhe njëkohësisht, kreu i Partisë Socialiste, Edi Rama ka mbledhur ditën e sotme në Gjirin e Lalëzit në Durrës, Asamblenë Kombëtare të PS.

Takimi që po zhvillohet në një resort në zonë, po mbahet në kuadër të procesit të ri-organizimit të strukturave të PS-së.

Fokusi do të jetë tek zbatimi i detyrave të lëna më herët për strukturat e partisë, si dhe korrigjimin e problematikave dhe mangësive të evidentuara në organizatat socialiste dhe anëtarësimet e reja.

Fjalën hapëse e ka mbajtur Rama, ndërsa punimet do të drejtohen nga sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi.

Më pas do të ketë raportime edhe nga anëtarët e Asamblesë për punën e kryer.

Rama gjatë fjalës së tij foli për anëtarësimet e reja në PS dhe tha se kjo parti synon rreth 50 mijë anëtarësime të reja deri në qershor.

Ai tha se më në fund po rikthehet normaliteti në Kuvend dhe i konsideroi broçkulla lajmet për marrëveshje mes PD dhe PS.

“Më vjen mirë që Kuvendi do të pushojë së qeni çmendina e mureve të fundit dhe së paku fjali do të rikthehet në vend të dhunimit të saj. Rikthimi i fjalës do të krijojë hapësirë për të komunikuar. Shumica jonë kuvendore duhet ta vendosë në komisionin e ligjeve për të nxitur një debat të madh publik lidhur me sfiduat e anëtarësimit në BE dhe reformave që Shqipëria duhet të ndërmarrë pa humbur kohë. Bisedimet për anëtarësim nuk janë vetëm të qeverisë. U fol për pazare, për trembje të socialisteve nga SPAK. Të gjitha janë broçkulla për të treguar sesa të vështirë e ka një pjesë e shoqërisë e yshtur nga ata që dëgjon dhe ndjek në politik dhe media të kuptojë ose pranojë se PS e kësaj gjenerate po shkruan një kapitull të ri”, tha ai.

j.l./ dita