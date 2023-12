Rama takohet me Varhelyi, diskutime për hapat e ardhshëm të Shqipërisë në BE

Komisioneri për Zgjerim, Oliver Varhelyi ka zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama gjatë zhvillimeve të Samitit BE-Ballkani Perëndimor, ku u diskutuan hapat e ardhshëm të Shqipërisë në rrugën e saj në BE. Përmes një mesazhi në X, Varhelyi shkruan mbi takimin se BE është gati të hapë negociatat me Shqipërinë.

“Në margjinatin e Samitit BE-Ballkani Perëndimor u diskutuan hapat e ardhshëm të Shqipërisë në rrugën e saj në BE me Kryeministrin Edi Rama. Ndërsa përfunduam shqyrtimin e screening, ne jemi gati të hapim negociatat e anëtarësimit mbi bazën, grupi 1 në kuadrin e një Konference Ndërqeveritare këtë vit.”-shkruan Varhelyi.

p.c. / dita