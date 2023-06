FOTO: Rama zbulon varkat e reja turistike që do përdoren në Shirokë

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar me anë të një postimin në Facebook varkat e reja turistike që do të përdoren në Shirokë.

Duke shërndarë pamje të liqenit e duke i uruar shqiptarët për “një të dielë të paqëtë”, ai ka treguar modelet e varkave turistike që sipas tij do të vihen shumë shpejt në dispozicion të tursitëve me ndihmën e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, nga Bashkia Shkodër.

“Mirëmëgjes, dhe me këtë pamje prehëse nga Liqeni i Shirokës në Shkodër, si edhe me disa foto të modelit të varkave turistike, të cilat së shpejti do të vihen në dispozicion të vizitorëve nga Bashkia e Shkodrës, me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ju uroj të diel të paqtë”, ka shkruar Rama.

j.l./ dita