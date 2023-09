Raporti i OKB për drogën: Kolumbia thyen rekordin për prodhimin e kokainës

Një raport ipublikuar së fundmi nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNDOC), zbulon se prodhimi i kokainës është rritur nga 1,400 tonë në 1,738 tonë. Këto ishin shifrat më të larta që kur OKB filloi monitorimin në vitin 2001. Shumica e kokainës kolumbiane është e destinuar për në Shtetet e Bashkuara dhe Evropën.

Prodhimi i gjetheve të kokës tani shtrihet në mbi 230,000 hektarë në vend. Pothuajse dy të tretat e kulturave koka janë rritur në departamentet jugore të Narino-s dhe Putumayo-s në kufi me Ekuadorin, vetë duke luftuar një plagë të dhunës së lidhur me bandat e drogës, dhe në Santanderin e Veriut në kufi me Venezuelën, shkruajnë mediat e huaja.

Sipas raportit, rreth gjysma e të korrave të drogës në Kolumbi gjenden në rezervat indigjene, rezervat pyjore dhe parqet natyrore. Shifrat e reja dolën një ditë pasi presidenti i parë majtist i Kolumbisë Gustavo Petro dhe homologu i tij meksikan Andres Manuel Lopez Obrador kritikuan të ashtuquajturën “luftë kundër drogës” të “dështuar” të udhëhequr nga SHBA.

Fushata ka nxitur dhunën, pa adresuar shkaqet rrënjësore të krimit si varfëria dhe papunësia, tha Petro në një samit të Amerikës Latine në Cali për të diskutuar mënyra të reja për t’iu qasur problemit të trafikut të drogës.