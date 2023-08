Rreth 30 turistë dhe fëmijë polakë u helmuan nga ushqimi, dyshohet në anije! Çfarë thonë autoritetet në Vlorë

Simptomat e tyre kanë qenë të njëjta dhe në të njëjtin moment, turistët janë paraqitur me të vjella, dhimbje barku e këputje trupi në spitalin e Vlorës, ndërsa ende është e paqartë se ku janë helmuar. Sipas burimeve, turistët mund të jenë helmuar nga ushqimi në restorantin në Karaburun, ose nga ushqimi në anijen që i bëri xhiron në det.Policia ndodhet gjithashtu në spitalin e Vlorës për të mësuar më tej si dhe për të marrë në pyetje turistët. Fëmijet polakë u nisën në 5 të mëngjesit nga Barbullushi dhe u nisën rreth orës 9-10 me anijen ‘Black Pearl’ në Karabun. Ata kanë konsumuar pulë, sallatë patatem kola dhe pjepër.

Ani Binaj, drejtori i AKU-së ka dhënë një prononcim për mediat për rastin e 30 fëmijëve polakë të helmuar që u paraqitën sot në spitalin e Vlorës. “Nuk jemi ne që pyesim, pyesin autoritetet, ne po ndjekim gjërmueshmërinë në punën tonë. Unë erdha me urgjencë për t’u marrë me këtë situatë. Jemi duke koordinuar me autoritetet këtu për të menaxhuar situatën. Kur të kemi të dhëna do bëjmë njoftim’, tha drejtori i AKU-së.