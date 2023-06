Raportohet vdekja e gjeneralit rus në fushën e betejës në Ukrainë, ndër më të rëndësishmit e Putinit!

Sergei Goryachev, gjeneralmajor dhe shefi i shtabit të Ushtrisë së Kombinuar të Armëve të 35-të të Rusisë, vdiq të hënën në frontin e Zaporizhia, siç konfirmohet nga blogerët ushtarakë pro-rusë, të cilët e përshkruajnë atë si “një nga më të shkëlqyerit dhe më efektivët”, sipas “La Razón”. Për momentin, as Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës dhe as ajo ruse nuk e kanë konfirmuar vdekjen.

Sipas këtij informacioni, Goryachev do të ishte vrarë nga një sulm me raketa në rajonin Vremivka Ledge, në jug të Donetsk. Blogerët pro-rusë raportuan për “luftime të rënda” të hënën “pothuajse të gjithë vijën” e frontit. “Si rezultat i një sulmi me raketa armike, kreu i Ushtrisë së Kombinuar të Armëve të 35-të, gjeneralmajor Sergei Goryachev, u vra,” tha reporteri i Komsomolskaya Pravda Alexander Kots.

Personi që ka konfirmuar vdekjen ka qenë Instituti për Studimin e Luftës (ISW), një institut amerikan që studion në thellësi konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës. “Burimet ruse pohuan se një sulm raketor ukrainas vrau shefin e shtabit të Ushtrisë së Kombinuar të Armëve të 35-të (Rrethi Ushtarak Lindor), gjeneralmajor Sergei Goryachev, në Zaporizhia Oblast,” vëren ISW.

“Vdekja e raportuar e Goryachev në Zaporizhia Oblast mund të sugjerojë se forcat ruse i kanë kushtuar elementë të Ushtrisë së 35-të të Kombinuar të Armëve për operacionet në Zaporizhia Oblast dhe se disa komandantë të lartë ushtarakë rusë vazhdojnë të veprojnë afër vijës së frontit dhe mbeten të ekspozuar ndaj sulmeve të sakta ukrainase”, sqaron Instituti.