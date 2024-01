Real Madrid e nis me fitore vitin 2024

Real Madridi e ka nisur me fitore vitin 2024. “Los Blancos” triumfuan minimalisht 1:0 në shtëpi ndaj Mallorcas, në kuadër të javës së 19-të në La Liga.

Pjesa e parë u mbyll pa gola të shënuar, ndërsa madrilenët patën kontrollin e plotë të ndeshjes. Goli i fitores erdhi në minutën e 78-të kur Rudiger shënoi pas asistit të Luka Modric.

Kjo fitore e mban Real Madridin në pozitën e parë me 48 pikë, tri më shumë se Girona që pas pak përballet me Atletico Madridin në shtëpi. Në anën tjetër, Mallorca mbetet në vendin e 14-të me 18 pikë të grumbulluara.

p.c. / dita