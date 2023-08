Reali po përgatit një sulm të fundit për Mbappe…

Ka mbetur më shumë se një javë për mbylljen e merkatos verore dhe rrjedhimisht fundin (ose jo) të telenovelës “Kylian Mbappé”.

Kur gjithçka tregonte se “ylli” i PSG-së do të vazhdonte të paktën edhe një sezon te kampionët francezë, gazeta gjermane “Sport Bild” zbulon një skenar të ri: Mbappe do të transferohet brenda kësaj merkatoje te Reali i Madridit.

Kjo është është strategjia që po ndjek Reali, që përfshin nisjen e sulmit në mbyllje të merkatos.“Los Blancos” mësohet se do të ofrojnë rreth 120 milionë euro, duke rritur presionin te parizienët, që sigurisht nuk do të duan ta humbin pas një viti me parametër zero.