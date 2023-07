Revolucioni i Musk me Twitter, zbulohet domethënia inovatore e X-it që ‘fshiu’ zogun blu

Ndryshe nga kur Shiba Inu i Dogecoin e zëvendësoi shkurtimisht, duket se logoja e vjetër e zogjve të Twitter-it po e ka me të vërtetë thirrjen e saj të fundit. Elon Musk dhe CEO i Twitter (apo duhet të themi X?) Linda Yaccarino njoftuan se kompania po riemërohej si “X” dhe projektoi emblemën e re në selinë e kompanisë në San Francisko. Deri më tani, logoja e thjeshtë, e bardhë, me një sfond të zi ka zëvendësuar zogun në pjesën e sipërme majtas të faqes në internet, dhe dyshja e kanë atë pranë emrave të tyre përkatës dhe çeqeve blu.

Llogaria zyrtare e Twitter gjithashtu është riemërtuar X, me logon e re dhe një sfond të zi. Që nga publikimi, zogu blu ekziston ende në ikonën e shfletuesit, por kjo ka të ngjarë të ndryshojë së shpejti. Musk ka pasur prej kohësh një afinitet për shkronjën X, duke emërtuar startupin e tij bankar të vitit 1999 x.com, kompaninë e hapësirës ajrore SpaceX dhe sipërmarrjen e fundit të AI xAI. Duke folur për x.com, shkruani atë në shiritin tuaj të kërkimit dhe automatikisht do t’ju ridrejtojë në faqen kryesore të Twitter – Musk e bleu x.com përsëri nga PayPal më 2017.

Musk dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bërë pretendime të mëdha për të ardhmen e Twitter që kur ai mori pronësinë për herë të parë dhe riemërtimi i tij nuk bën përjashtim. “X është gjendja e ardhshme e interaktivitetit të pakufizuar – e përqendruar në audio, video, mesazhe, pagesa/bankare – duke krijuar një treg global për ide, mallra, shërbime dhe mundësi”, tha Yaccarino në një postim në Twitter duke përsëritur shumë nga ato që Musk ka thënë në të kaluarën. “I mundësuar nga AI, X do të na lidhë të gjithëve në mënyra që sapo kemi filluar të imagjinojmë”, shtoi ajo. Do të duhet të presim dhe të shohim nëse riemërtimi do të bëjë diçka për të rikthyer të gjithë dollarët e reklamave që kompania ka humbur, ose për ta ndihmuar atë të konkurrojë kundër Meta’s Threads.