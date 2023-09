Rezervat valutore rekord historik në Korrik. BSH: 5.61 miliardë euro, 12% më e lartë se një vit më parë

Deri në fund të muajit Korrik të këtij viti vlera e rezervës valutore arriti në 5.61 miliardë euro, vlera më e lartë e regjistruar ndonjëherë.

Sipas Bankës së Shqipërisë vlera e kësaj rezerve është rritur me 64 milionë Euro të tjera gjatë Korrikut, e thënë ndryshe krahasuar me një vit më parë vlera e rezervës është rritur me 12%.

Pjesa më e madhe e rritjes vjetore të rezervës valutore erdhi në muajin Qershor, kur Shqipëria realizoi emetimin e Eurobondit të gjashtë në historinë e saj.

Këto shifra në rritje kanë ardhur edhe për shkak se Banka e Shqipërisë po adopton strategjinë e zgjerimit gradual të rezervës nëpërmjet blerjes së Euros në tregun e brendshëm valutor.

Këtë verë, Banka e Shqipërisë vendosi të rrisë shumën e planifikuar të blerjeve të valutës për vitin 2023, si një masë për të frenuar forcimin e monedhës vendase në kursin e këmbimit valutor.

Sipas Bankës Qendrore shuma e parashikuar e blerjeve për vitin kalendarik do të rritet në intervalin mes 220 dhe 300 milionë eurove, nga intervali i mëparshëm prej 160-220 milionë eurosh që ishte publikuar në fillim të këtij viti. Deri në fund të muajit Gusht, Banka e Shqipërisë ka blerë rreth 190 milionë euro në ankandet e zhvilluara.