Ronaldo fton futbollistët e njohur në Arabi: Këtu bëhet jetë nate…!

Cristiano Ronaldo, në intervistën e fundit dhënë për mediet saudite, foli edhe për emrat e mëdhenj të futbollit botëror si Modric dhe Benzema, që mund të ndjekin hapat e tij dhe të shkojnë në Arabinë Saudite.

“Nëse ata vijnë, janë të mirëpritur, sepse nëse kjo ndodh, liga do të përmirësohet. Nuk ka rëndësi mosha, por cilësia e lojtarëve. Janë shumë faktorë që ndikojnë.

Sulmuesi ndërkombëtar portugez përshkroi gjithashtu se si është jeta në Arabinë Saudite.

“Jeta është shumë e mirë. Mund të vini këtu të argëtoheni, të shihni kulturën, të hani mirë… Sauditët jetojnë më shumë natën dhe mendoj se kjo është argëtuese dhe interesante.

Natën, qyteti është shumë i bukur. Nëse ju pëlqen të hani, ejani në Riad. Është ndoshta një nga vendet më të mira që kam parë ndonjëherë me numrin më të madh të restoranteve.

Përvoja më fantastike që pata këtu ishte kur shkova në “Boulevard World”, ishte diçka që më pëlqeu shumë. E çova familjen time atje. Familja ime është e lumtur. Shkollat ​​janë shumë të mira dhe gjërat që po ndërton vendi për të ardhmen… Më pëlqen të shoh gjëra të ndryshme, të provoj gjëra të ndryshme. Prandaj jam edhe unë këtu”.

Në fund, Ronaldo la një mesazh për tifozët e Al Nassr.

“Faleminderit për mbështetjen gjatë gjithë vitit. Jo vetëm në ndeshje apo stadiume, por edhe në rrugë dhe kudo që shkoj. Unë do të jem pjesë e kulturës suaj, do të jem këtu. Shpresoj të argëtoheni me lojën time.

Faleminderit që më keni pritur dhe do të mundohem të bëj më të mirën për aq kohë sa do të jem këtu”.