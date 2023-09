Rrëfehet për herë të parë pas 60 vitesh, ish-agjenti që ishte pranë presidentit Kennedy kur u vra. Pse u fsheh plumbi i tretë

Ai mban mend ende të shtënën e parë. Për një çast, duke qëndruar në dërrasën e makinës së autokolonës, ai ushqeu shpresën e kotë se ndoshta ishte thjesht një fishekzjarr, ose një gomë e fryrë. Por ai dinte armë dhe dinte më mirë. Pastaj erdhi një tjetër e shtënë. Më tej një tjetër… Dhe presidenti u rrëzua.

Për kaq shumë netë më pas, ai e rijetoi atë moment të tmerrshëm në ëndrrat e tij. Tani, 60 vjet më vonë, Paul Landis, një nga agjentët e Shërbimit Sekret vetëm pak metra larg Presidentit John F. Kennedy në atë ditë fatale në Dallas, po tregon historinë e tij të plotë për herë të parë. Dhe në të paktën një aspekt kyç, llogaria e tij ndryshon nga versioni zyrtar, në një mënyrë që mund të ndryshojë kuptimin e asaj që ndodhi në Dealey Plaza.

Landis e ka kaluar pjesën më të madhe të viteve të kaluara duke ikur nga historia, duke u përpjekur të harrojë atë moment të paharrueshëm të gdhendur në ndërgjegjen e një kombi të pikëlluar. Kujtimi i shpërthimit të dhunës dhe i garës së dëshpëruar për në spital dhe i arratisjes shkatërruese për në shtëpi dhe funeralit të rëndë me John F. Kennedy Jr., duke përshëndetur babanë e tij të rënë – ishte e gjitha shumë, tepër torturuese, aq sa Landis u largua shërbimi dhe Uashingtoni pas, raporton “New York Times”.

Derisa më në fund, pasi makthet kishin kaluar më në fund, ai mund të mendonte përsëri për të. Dhe ai mund të lexonte për të. Dhe ai e kuptoi se ajo që lexoi nuk ishte plotësisht e drejtë, jo siç e mbante mend. Siç rezulton, nëse kujtimet e tij janë të sakta, “plumbi magjik” i shumëpërfolur mund të mos ketë qenë në fund të fundit aq magjik.

Kujtesa e tij sfidon teorinë e avancuar nga Komisioni Warren, e cila ka qenë subjekt i kaq shumë spekulimeve dhe debateve gjatë viteve – saqë një nga plumbat e qëlluar në limuzinën e presidentit goditi jo vetëm Kennedy, por edhe guvernatorin John Connally Jr. i Teksasit, i cili ishte duke hipur me të, në shumë vende.

Rrëfimi i Landis, i përfshirë në një kujtim të ardhshëm, do të rishkruante në një mënyrë të rëndësishme rrëfimin e një prej ditëve më tronditëse të historisë moderne amerikane. Mund të mos thotë më shumë se kaq. Por kjo mund të inkurajojë gjithashtu ata që kanë dyshuar prej kohësh se ka pasur më shumë se një person të armatosur në Dallas më 22 nëntor 1963, duke i shtuar një ngjyrë të re një prej mistereve të qëndrueshme të kombit.

Ashtu si me të gjitha gjërat që lidhen me atentatin, sigurisht, rrëfimi i tij ngre pyetje më vete. Landis qëndroi i heshtur për 60 vjet, gjë që ka nxitur dyshime edhe për ish-partnerët e tij të Shërbimit Sekret, dhe kujtimet janë të ndërlikuara edhe për ata që janë sinqerisht të sigurt për kujtimet e tyre. Disa elementë të llogarisë së tij bien ndesh me deklaratat zyrtare që ai dorëzoi tek autoritetet menjëherë pas të shtënave, dhe disa nga implikimet e versionit të tij nuk mund të pajtohen lehtësisht me të dhënat ekzistuese.

Por ai ishte atje, një dëshmitar i dorës së parë, dhe është e rrallë që dëshmi të reja të dalin gjashtë dekada pas faktit. Ai kurrë nuk është abonuar për teoritë e konspiracionit dhe thekson se nuk po promovon një të tillë tani. Në moshën 88-vjeçare, gjithçka që dëshiron është të tregojë se çfarë ka parë dhe çfarë ka bërë. Ai do t’ua lërë të tjerëve të nxjerrin përfundime.



“Nuk ka asnjë qëllim në këtë pikë”, tha ai në një intervistë muajin e kaluar në Cleveland, hera e parë që ai ka folur për këtë me një gazetar përpara librit të tij, “The Final Witness”, i cili do të botohet nga Chicago Review Press, më 10 tetor. “Unë mendoj se kishte kaluar mjaftueshëm kohë që duhej të tregoja historinë time”, shtoi.

Ajo që bëhet fjalë është një predhë 6.5 mm me veshje bakri. Komisioni Warren vendosi që një nga plumbat e qëlluar atë ditë e goditi presidentin nga mbrapa, doli nga pjesa e përparme e fytit të tij dhe vazhdoi të godiste Connally, duke arritur disi t’i plagosë shpinën, gjoksin, kyçin e dorës dhe kofshën. Dukej e pabesueshme që një plumb i vetëm mund të bënte gjithçka, kështu që skeptikët e quajtën atë teoria e plumbave magjike.

Hetuesit erdhën në këtë përfundim pjesërisht sepse plumbi u gjet në një barelë që besohet se e kishte mbajtur Connally në spitalin Parkland Memorial, kështu që ata supozuan se ai kishte dalë nga trupi i tij gjatë përpjekjeve për t’i shpëtuar jetën. Por Landis, i cili nuk u intervistua kurrë nga Komisioni Warren, tha se nuk ndodhi kështu.

Në fakt, tha ai, ishte ai që e gjeti plumbin – dhe nuk e gjeti në spitalin afër Connally, por në limuzinën presidenciale të vendosur në pjesën e pasme të sediljes, prapa vendit ku ishte ulur Kennedy.

Kur vuri re plumbin pasi autokolona mbërriti në spital, ai tha se e kapi atë për të penguar gjuetarët e suvenireve. Më pas, për arsye që ende i duken të paqarta, ai tha se hyri në spital dhe e vendosi pranë Kenedit në barelën e presidentit, duke supozuar se mund t’i ndihmonte disi mjekët të kuptonin se çfarë ndodhi. Në një moment, mendon ai tani, barela duhet të jenë shtyrë së bashku dhe plumbi është tundur nga njëri në tjetrin.

“Nuk ishte askush atje për të siguruar skenën dhe kjo ishte një shqetësim i madh për mua”, tha Landis. “Të gjithë agjentët që ishin atje ishin të fokusuar te presidenti”. Po mblidhej një turmë. “E gjithë kjo po ndodhte kaq shpejt. Dhe thjesht kisha frikë se ishte një provë që e kuptova menjëherë. Shumë e rëndësishme. Dhe nuk doja që ajo të zhdukej apo të humbiste. Kështu ishte, “Paul, ti duhet të marrësh një vendim” dhe unë e rrëmbeva atë.”

Landis teorizon se plumbi e goditi Kenedin në shpinë, por për disa arsye ishte i ngarkuar më pak dhe nuk depërtoi thellë, prandaj doli përsëri përpara se trupi i presidentit të hiqej nga limuzina.

Landis ka hezituar të spekulojë mbi implikimet më të mëdha. Ai gjithmonë besonte se Lee Harvey Oswald ishte i vetmi i armatosur.

Por tani? “Në këtë pikë, unë kam filluar të dyshoj në veten time”, tha ai. “Tani filloj të pyes veten. Deri ku ai është i gatshëm të shkojë”.

Një vendas i Ohajos dhe djali i një trajneri sportiv në kolegj, Landis nuk shihet si një agjent sigurie i bezdisshëm. Atij iu desh të shtrihej për të përmbushur kërkesat e lartësisë kur iu bashkua shërbimit dhe nuk mund ta bënte më këtë. Ai ka pak vështirësi në dëgjim dhe flet me zë të ulët, por mendja e tij është e qartë dhe kujtimet e tij të qëndrueshme.

Vitet e fundit, ai ia besoi historinë e tij disa figurave kryesore, duke përfshirë Lewis Merletti, një ish-drejtor i Shërbimit Sekret. James Robenalt, një avokat i Cleveland dhe autor i disa librave të historisë, ka hulumtuar thellësisht vrasjen dhe ka ndihmuar Landis të përpunojë kujtimet e tij.

“Nëse ajo që thotë është e vërtetë, gjë që unë prirem ta besoj, ka të ngjarë të rihapë çështjen e një gjuajtësi të dytë, nëse jo edhe më shumë”, tha Robenalt. “Nëse plumbi që ne e njohim si plumbi magjik ose i pacenuar u ndal në shpinën e Presidentit Kennedy, kjo do të thotë se teza qendrore e Raportit Warren, teoria e një plumbi, është e gabuar”. Dhe nëse Connally u godit nga një plumb i veçantë, shtoi ai, atëherë dukej e mundur që të mos ishte nga Oswald, për të cilin ai argumentoi se nuk mund ta kishte ringarkuar kaq shpejt armën (mbushja e pushkës snajper).



Merletti, i cili ka qenë miqësor me Landis për një dekadë, nuk ishte i sigurt se çfarë të mendonte për llogarinë e tij. “Nuk e di nëse kjo histori është e vërtetë apo jo, por e di që agjentët që ishin aty atë ditë, u munduan me vite nga ajo që ndodhi”, tha ai në një intervistë.

Merletti ia referoi Landis Ken Gormley, presidenti i Universitetit Duquesne dhe një historian i shquar presidencial, i cili e ndihmoi atë të gjente një agjent për librin e tij. Në një intervistë, Gormley tha se nuk ishte i befasuar që një agjent i traumatizuar do të dilte përpara gjithë këto vite më vonë, duke e krahasuar atë me një deklaratë në çështjet ligjore.

“Është shumë e zakonshme teksa njerëzit arrijnë në fund të jetës së tyre”, tha Gormley. “Ata duan të bëjnë paqe me gjërat. Ata duan të hedhin në tryezë gjërat që i kanë frenuar, veçanërisht nëse është një pjesë e historisë dhe duan që rekordi të korrigjohet. Kjo nuk duket si një lojë nga dikush që përpiqet të tërheqë vëmendjen për veten ose paratë. Unë nuk e lexoj fare në këtë mënyrë. Unë mendoj se ai e beson fort këtë. Nëse përshtaten së bashku, nuk e di. Por njerëzit përfundimisht mund ta kuptojnë këtë”.

Rrëfimi i Landis ndryshon në disa aspekte nga dy deklaratat me shkrim që ai bëri në javën pas të shtënave. Përveçse nuk përmendi gjetjen e plumbit, ai raportoi se kishte dëgjuar vetëm dy të shtëna. “Nuk mbaj mend të kem dëgjuar një të shtënë të tretë”, shkroi ai. Gjithashtu, nuk e përmendi hyrjen në dhomën e traumës ku u dërgua Kennedy, duke shkruar se ai “mbeti jashtë te dera” kur zonja e parë hyri.

Gerald Posner, autor i “Case Closed”, një libër i vitit 1993 që arriti në përfundimin se Oswald me të vërtetë e vrau Kenedin vetë, tha se ai ishte i dyshimtë. Ndërsa ai nuk e vuri në dyshim sinqeritetin e Landis, Posner tha se historia nuk u përmbajt.

“Kujtimet e njerëzve në përgjithësi nuk përmirësohen me kalimin e kohës, dhe është një shenjë paralajmëruese për mua, për skepticizmin që kam mbi historinë e tij, se për disa detaje shumë të rëndësishme të atentatit, përfshirë numrin e të shtënave, kujtesa e tij është përmirësuar në vend të kësaj. më keq”, tha ai.

“Edhe duke supozuar se ai po përshkruan me saktësi atë që ndodhi me plumbin”, shtoi Posner, “mund të thotë asgjë më shumë sesa ne tani e dimë se plumbi që doli nga Guvernatori. Connally e bëri këtë në limuzinë, jo në një barelë në Parkland, ku u gjet”.

Landis tha se raportet që ai paraqiti pas atentatit përfshinin gabime; ai ishte në shok dhe mezi kishte fjetur për pesë ditë, pasi ai u përqendrua në ndihmën e zonjës së parë për të kaluar kalvarin, tha ai, dhe duke mos i kushtuar vëmendje të mjaftueshme asaj që dorëzoi. Ai nuk mendoi të përmendte plumbin.

Vetëm në vitin 2014 ai e kuptoi se rrëfimi zyrtar i plumbit ndryshon nga kujtesa e tij, tha ai, por nuk doli atëherë nga ndjenja se kishte gabuar duke e futur në barelë pa i thënë askujt. “Nuk doja të flisja për këtë”, tha Landis. “Kisha frikë. Fillova të mendoj, a bëra diçka të gabuar? Kishte një frikë se mund të kisha bërë diçka të gabuar dhe nuk duhej të flisja për të”.

Në të vërtetë, partneri i tij, Clint Hill, agjenti legjendar i Shërbimit Sekret, i cili u ngjit në pjesën e pasme të limuzinës së shpejtë në një përpjekje të kotë për të shpëtuar Kenedin, e dekurajoi Landis që të fliste. “Shumë pasoja”, paralajmëroi Hill në një email të vitit 2014 që Landis ruajti dhe ndau muajin e kaluar.

Hill, i cili ka paraqitur rrëfimin e tij për atë që ndodhi në libra dhe intervista të shumta, hodhi dyshime mbi versionin e Landis të premten. “Unë besoj se ngre shqetësime kur historia që ai po tregon tani, 60 vjet pas faktit, është e ndryshme nga deklaratat që ai shkroi në ditët pas tragjedisë” dhe tha në vitet e mëvonshme, tha Hill në një email. “Në mendjen time, ka mospërputhje serioze në deklaratat / tregimet e tij të ndryshme”.



Takimi i Landis me historinë filloi në qytetin e vogël të Worthington, Ohio, në veri të Columbus. Pas kolegjit dhe një qëndrimi në Gardën Kombëtare Ajrore të Ohajos, ai ishte duke punuar në një dyqan veshjesh kur një mik i familjes përshkroi punën e tij në Shërbimin Sekret. I intriguar, Landis u bashkua në vitin 1959 në zyrën e Cincinnati, ku ai ndoqi hajdutët që hoqën çeqet e Sigurimeve Shoqërore nga kutitë postare. Një vit më vonë, ai u dërgua në Uashington, ku u bashkua me detajet mbrojtëse për nipërit e Presidentit Dwight Eisenhower.

Pasi Kennedy u zgjodh, Landis, me emrin e koduar Debut për shkak të rinisë së tij, u caktua të ruante fëmijët e presidentit të ri dhe më vonë zonjës së parë, Jacqueline Kennedy, së bashku me Hill. Për shkak se zonja e parë shoqëroi burrin e saj në Dallas atë ditë vjeshte të vitit 1963, Landis, atëherë 28 vjeç, ishte pjesë e autokolonës, duke hipur në pjesën e pasme të dërrasës së djathtë në kabriolën e zezë Cadillac, me emrin e koduar Halfback, vetëm disa metra pas limuzinës presidenciale.

Në goditjen e parë, Landis u kthye për të parë mbi shpatullën e djathtë në drejtim të zërit, por nuk vuri re asgjë. Më pas ai u kthye nga limuzina dhe pa Kenedin duke ngritur krahët, duke u goditur dukshëm. Papritur, Landis vuri re se Hill kishte kërcyer nga makina e tyre pasuese dhe po vraponte drejt limuzinës. Landis mendoi të bënte të njëjtën gjë, por nuk kishte një kënd.

Ai tha se dëgjoi një të shtënë të dytë që tingëllonte më fort dhe më në fund të shtënën e tretë fatale që goditi Kennedy në kokë. Landis iu desh të binte për të shmangur spërkatjen nga materia e mishit dhe trurit. Ai e kuptoi menjëherë se presidenti kishte vdekur. Hill, tani në pjesën e pasme të limuzinës, u kthye mbrapa dhe e konfirmoi me gishtin e madh.

Sapo arritën në spital, Hill dhe Landis kërkuan zonjën e parë të shqetësuar që ta lironte burrin e saj në mënyrë që ai të mund të futej brenda. Pasi dolën nga makina, Landis vuri re dy fragmente plumbash në një pellg me gjak të kuq të ndezur. Ai preku me gisht njërën prej tyre, por e ktheu përsëri.

Në atë moment ai tha se vuri re plumbin e paprekur në shtresën e jastëkëve prej lëkure të errët me tufa. Ai tha se e futi atë në xhepin e palltos së tij dhe u drejtua në spital, ku planifikoi t’ia jepte një mbikëqyrësi, por në konfuzion e vendosi instinktivisht në barelën e Kenedit.

Inxhinieri i lartë i spitalit më vonë e gjeti atë kur po lëvizte barelën e Connally, deri atëherë bosh, dhe e përplasi me një barelë tjetër në sallë, duke rezultuar në rënien e plumbit.

Raporti i Komisionit Warren tha se ai “eliminoi barelën e Presidentit Kennedy si një burim plumbi”, sepse presidenti mbeti në barelën e tij ndërsa mjekët u përpoqën t’i shpëtonin jetën dhe nuk u hoq derisa trupi i tij u vendos në një arkivol.

Hetuesit përcaktuan se plumbi, i përcaktuar në Provën 399 të Komisionit, u qëllua nga e njëjta pushkë C2766 Mannlicher-Carcano e gjetur në katin e gjashtë të Depozitimit të Librave të Shkollës së Teksasit. Ata arritën në përfundimin se plumbi kaloi përmes Kenedit, më pas hyri në shpatullën e djathtë të Connally, goditi brinjën e tij, doli nën thithin e djathtë dhe vazhdoi përmes kyçit të dorës së djathtë dhe në kofshën e majtë.

Mjekët u pajtuan se plumbi i vetëm mund të kishte shkaktuar të gjithë dëmin. Por plumbi u përshkrua si pothuajse i pacenuar dhe kishte humbur vetëm një ose dy kokrra të peshës së tij origjinale, duke bërë që skeptikët të dyshonin se mund të kishte bërë gjithçka që komisioni tha se kishte. Megjithatë, ekspertët balistikë që përdorin teknika moderne mjeko-ligjore arritën në përfundimin në 50-vjetorin e atentatit se teoria e një plumbi të vetëm ishte krejtësisht e besueshme.

Landis tha se ishte i befasuar që Komisioni Warren nuk e intervistoi kurrë, por supozoi se mbikëqyrësit e tij po mbronin agjentët, të cilët kishin dalë natën vonë para se të shoqëroheshin (Landis deri në orën 5 të mëngjesit, megjithëse ai këmbënguli se ata nuk ishin të dehur). “Askush nuk më pyeti me të vërtetë”, tha ai.

Natë pas nate, ato sekonda dhune në Dallas vazhdonin të riprodhoheshin në kokën e tij, filmi i tij personal Zapruder në një lak të pafund. “Koka e presidentit po shpërthen – nuk mund ta tundja atë vizion”, tha ai. “Çfarëdo që të bëja, kjo ishte gjithçka për të cilën po mendoja”.

Shumë fotografi të atyre ditëve të zisë tregojnë Landis në krah të Jacqueline Kennedy-t teksa ajo duronte ritualet e një lamtumire presidenciale. Me Landis dhe Hill që ende e mbronin atë, ish-zonja e parë ishte në lëvizje të vazhdueshme në muajt pasardhës.



“Ajo do të ishte në sediljen e pasme duke qarë, dhe ju do të dëshironit të thoni diçka, por nuk ishte në të vërtetë vendi ynë për të thënë asgjë”, kujtoi Landis.

Pas gjashtë muajsh, ai nuk mundi më dhe u largua nga Shërbimi Sekret. I përhumbur, ai u transferua në Cape Cod në Massachusetts, më pas në Nju Jork, më pas në Ohio afër Cleveland. Për dekada, ai siguroi jetesën me pasuri të paluajtshme dhe produkte makinerish dhe lyerje shtëpie, gjithçka për sa kohë që nuk kishte të bënte me mbrojtjen e presidentëve.

Ai ishte përgjithësisht i vetëdijshëm për teoritë e konspiracionit, por kurrë nuk lexoi një libër për to – apo raportin e Komisionit Warren, për këtë çështje. “Unë thjesht nuk i kushtova vëmendje kësaj,” tha ai. “Sapo hoqa veten. Thjesht ndjeva se kisha qenë atje. E kisha parë dhe e dija çfarë pashë dhe çfarë bëra. Dhe kjo eshte e gjitha”.

Ai bëri disa intervista në vitin 2010 dhe më pas, por kurrë nuk e përmendi gjetjen e plumbit. Më pas, në vitin 2014, një shef i policisë lokale që ai e njihte, i dha atij një kopje të “Gjashtë sekonda në Dallas”, një libër i vitit 1967 nga Josiah Thompson që argumentonte se kishte shumë sulmues. Landis e lexoi atë dhe besoi se tregimi zyrtar i plumbit ishte i gabuar.

Kjo çoi në biseda me Merlettin dhe Gormley dhe përfundimisht, pas shumë vitesh, në librin e tij. Nuk ishte e lehtë. Teksa mbaroi dorëshkrimin, ai nguli sytë në ekranin e kompjuterit, u prish dhe qau në mënyrë të pakontrolluar. “Nuk e kuptoja se kisha kaq shumë emocione dhe ndjenja të shtypura”, tha ai. “Unë thjesht nuk mund të ndaloja. Dhe ky ishte thjesht një lehtësim i madh emocional”. /New York Times/