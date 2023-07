Rrëfehet regjisori i “Oppenheimer”: S’më pëlqejnë telefonat gjatë xhirimeve. Inteligjenca Artificiale e dobishme, por edhe e rrezikshme!

Çdo film i Christopher Nolan është një ngjarje e madhe për industrinë e filmit. Nga ‘The Dark Knight’ te ‘Tenet’, duke kaluar nëpër të tjera si ‘Origin’, të gjithë ata mblodhën miliona shikues në mbarë botën. Regjisori arrin të magjeps me mënyrën e tij të veçantë të punës dhe për trilerin historik ‘Oppenheimer’, zbulohet se ai ndoqi një proces krijues më të mrekullueshëm.

Për regjisorin, një nga problemet më të mëdha që dikush mund të përballet kur përpiqet të formësojë një skenar dhe të zhvillojë punën e tij, janë telefonat inteligjentë. Ai së fundmi foli për këtë në një intervistë për The Hollywood Reporter.

“Fëmijët e mi ndoshta do të thoshin se jam një Luddite i plotë (përdorim anti-teknologjie). Në fakt, do ta hidhja poshtë atë përshkrim. Mendoj se teknologjia dhe ajo që mund të ofrojë është e mahnitshme. Zgjedhja ime personale ka të bëjë me atë se sa shumë angazhohem me të. Ka të bëjë me nivelin e shpërqendrimit. Nëse jam duke krijuar gjërat e mia dhe duke shkruar skenarët e mi, do të më ndihmonte të qenit në një smartphone gjatë gjithë ditës.

Si ishte procesi i shkrimit

të Nolan për ‘Oppenheimer’

Nga ana tjetër, ai rrëfen vendimin që mori për të realizuar skenarin dhe sesi vendosi t’i qasej procesit të tij të shkrimit, të cilin e ekspozoi në vetën e parë: “Nuk e di nëse dikush e ka bërë më parë. Por çështja është se, me sekuencat e ngjyrave, që janë pjesa më e madhe e filmit, gjithçka tregohet nga këndvështrimi i Oppenheimer. Ju po shikoni fjalë për fjalë me sytë e tij”.

Përsa i përket skenarit, ai thekson gjithashtu se cili ishte objektivi: “Ideja se si t’i futesh dikujt në kokë dhe të shohësh se si e vizualizuan këtë rishpikje radikale të fizikës. Një nga gjërat me të cilat kinemaja ka pasur historikisht vështirësi është përfaqësimi i inteligjencës apo gjenialitetit. Shumë shpesh nuk arrin të tërheqë interesin e njerëzve”.

Së fundi, ai beson se inteligjenca artificiale mund të jetë shumë e dobishme, megjithëse ai e pranon se mund të ketë një rrezik në krijim dhe po i jep asaj statusin e të qenit njerëzor. “Është si termi ‘algoritëm’. Ne shohim se si kompanitë përdorin algoritmet dhe tani AI, si një mënyrë për të shmangur përgjegjësinë për veprimet e tyre. Nëse mbështesim idenë se AI është e plotfuqishme, ne po mbështesim idenë se ajo mund t’i përjashtojë njerëzit nga përgjegjësia për veprimet e tyre, qofshin ata ushtarakë, socio-ekonomikë apo ndonjë tjetër”.