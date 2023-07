Rrëfimi i burrneshës së vetme të Kelmendit: Ishim familje e madhe, tani shtëpia është zhytur në heshtje

Gjystina Grishaj është burrnesha e vetme në Malësinë e Kelmendit. 54 vitet e jetës i ka kaluar në Lëpushë, aty ku u betua të bëhej shtylla e shtëpisë. Prej afro tre dekadash ajo drejton traktorë, pret dru dhe kujdeset për bagëtinë. Sipas një tradite të lashtë, Grishaj është cilësuar si një ndër të fundit nga “virgjëreshat e betuara” të Shqipërisë.

Kjo traditë e detyron atë të heqë dorë nga marrëdhëniet seksuale, jetën bashkëshortore dhe prindërimin, në këmbim të së drejtës për të jetuar dhe punuar si burrë në shoqërinë thellësisht patriarkale.

Me babain e saj të sëmurë dhe vëllain e madh që ishte larguar nga jeta, ajo përqafoi identitetin si “burrnesha” e shtëpisë. Tani ajo ka mbetur vetëm.

“Vendosa të punoj si burrë për të ndihmuar në arsimimin e vëllezërve dhe motrave të mi dhe mjekimin e babait tim. Mirëpo pas gjithë sakrificave që kam bërë për familjen time, është vetmia që më rëndon. Kanë qenë gjithmonë shumë prej nesh që jetonim në këtë shtëpi të madhe, e cila tani është e zhytur në heshtje. Unë jam i pushtuar nga pikëllimi”, tha ajo.

Dikur shumë vajza bënin betimin e Burrneshës, kur kullat e tyre nuk kishin më meshkuj. E vetmja mënyrë që dera të mbetej hapur ishte Betimi i Virgjëreshës së përjetshme. Po për Gjystinën apo Dunin siç e thërret e gjithë malësia, vendimi për tu bërë burrneshë në moshën 23 vjeçare erdhi për arsye të tjera.

VIDEO: In the shadow of the impressive Albanian mountains, Duni lives alone in a huge house nestling in a deep valley.

She is one of the last “sworn virgins” in this small Balkan country, women who have chosen to live as men in order to become the pillars of their families. pic.twitter.com/JQA8G6PXyF

