Rritja e tarifës për patentën, autoshkollat në protestë, bojkotojnë punën në Tiranë dhe Elbasan

Javën e kaluar, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka bërë rishikim dhe indeksim për të gjitha shërbimet dhe tarifat që ofron.

Drejtoria tha se për disa kategori ka rritje të vlefshmërisë së lejeve të drejtimit, në të njëjtën kohë edhe rritje të kostos. Autoshkollat thonë se duhet të ketë një rishikim pasi kostot e tyre janë të larta.

Lidhur me këtë çështje, sot në ditën kur masat e reja hyjnë në fuqi, shumë shoqata të autoshkollave në vend kanë dalë në protestë dhe kanë bojkotuar punën e tyre.

Shoqata Kombëtare e Autoshkollave zhvilloi sot një protestë ku u tha se me këto ndryshime janë shkelur të gjitha të drejtat e tyre dhe nuk po zbatohet Kodi Rrugor, nuk po zbatohen VKM-të, sikurse edhe marrëveshjet e kryera ndër vite me Ministrinë e Infrastrukturës.

Ndërsa shoqata e autoshkollave në Elbasan ka dalë në protestë ditën gjithashtu ditën e sotme duke bojkotuar punën, teksa nuk janë paraqitur në provimin e testimit dhe ku drejtuesit paralajmëruan se nëse nuk merren parasysh kërkesat do ta përshkallëzojnë protestën.

Shoqata pretendon se ka pasur mënjanim dhe mosinformim në kohën e duhur si grup interesi që janë, para se vendimi të merrej nga institucionet përkatëse dhe se tarifat janë vendosur pa u diskutuar me ta.

Mësohet se bojkoti në të gjitha drejtoritë do të zhvillohet vetëm sot. Ata lanë një afat deri në fundjavë, dhe nëse nuk merren masa, do të ketë një protestë të shtunën para kryeministrisë ku do të vijnë autoshkollat e vendit dhe do të ketë një përshkallëzim të protestës së tyre.

