Rrugët vdekjeprurëse të BE-së: Numri i viktimave në aksidente rritet për herë të parë në një dekadë!

Vdekjet rrugore në BE u rritën me 6% pas një dekade rënie të vazhdueshme, tregojnë të dhënat më të fundit, me disa vende të Europës Lindore që kanë numrin më të lartë të vdekjeve në rrugë për një milion banorë.

Pak më pak se 20,000 u vranë në rrugët e bllokut në 2021 krahasuar me shifrat e vitit 2020 prej 18,834, një rënie e paprecedentë e shkaktuar nga kufizimet e COVID që prekin transportin publik. Shifra e fundit shënon fundin e rënies së vazhdueshme të BE-së në vdekjet vjetore të shkaktuara për shkak të aksidenteve rrugore.

Shifrat e përgjithshme, megjithatë, tregojnë një rënie të konsiderueshme në krahasim me vitin 2011, kur më shumë se 28,000 humbën jetën nga aksidentet e trafikut rrugor. Kontribuuesit kryesorë në rritjen e numrit të BE-së ishin Franca, Gjermania dhe Italia vendet me disa nga rrjetet më të gjera rrugore dhe më shumë makina.

Për sa i përket normave të larta, vendet anëtare lindore Rumania, Bullgaria dhe Letonia kryesuan numërimin pavarësisht se ulën numrin e vdekjeve në rrugë për të rënë nën pragun e 100 vdekjeve për milion.

Malta kishte vetëm 17 viktima të trafikut rrugor për një milion. Vetëm shifrat e Norvegjisë (15 vdekje për milion) ishin më të mira se ishulli i vogël mesdhetar. Suedia dhe Danimarka gjithashtu kishin disa nga normat më të ulëta të vdekjeve, të cilat mund të eksplorohen në hartën e mëposhtme.

Numri i njerëzve të vrarë në aksidente rrugore për milion banorë (2021)

Burimi: Eurostat

Bashkimi Europian zbuloi planin e tij për të reformuar dhe standardizuar testet e përpjekjeve në të gjithë bllokun për të provuar dhe reduktuar vdekjet në trafikun rrugor në mars në fillim të këtij viti. Propozimi i ri synon të rregullojë moshën ligjore për të marrë një provim për të drejtuar makinën në moshën 17 vjeç dhe të prezantojë një periudhë prove dyvjeçare për mbajtësit e rinj të patentës.

Megjithatë, reformat duhet të përshpejtohen për të përmbushur objektivin e BE-së për përgjysmimin e vdekjeve nga aksidentet rrugore deri në vitin 2030, thotë Këshilli Europian i Sigurisë së Transportit me qendër në Bruksel, i dedikuar për reduktimin e vdekjeve dhe lëndimeve në transport.

“Tani i takon Shteteve Anëtare dhe Parlamentit Europian të sigurojnë që kjo paketë të mos zbutet në rrugën shpeshherë të pabesë për t’u bërë ligj,” shton Këshilli.