Rusia përcjell sërish një mesazh me anë të takimit Putin-Kadyrov

Rusia nxjerr në media një video të Putin me kryekomandantin e luftës njëkohësisht dhe aleatin e tij, Ramzan Kadyrov. Bazuar në shumë spekulime gjendja e tij shëndetësore nuk dihej qartë. Thuhej që ai ishte helmuar, kishte probleme me veshkat(dështimin e tyre) ose që kishte vdekur. Por ja tek shofim sot që kryekomandanti në fjalë për të cilin thuhet se ka një marrëdhënie si baba dhe djalë me Putin, ështe gjallë. Me anë të këtij takimi ata shuan të gjithë spekulimet që qarkullonin në mediat ukrainase.

Kadyrov pak kohë më parë ndau në rrjete sociale një video të tij teksa mohonte faktin që ishte i sëmurë. Ai shprehet: “Unë rekomandoj fuqishëm që gjithsecili prej atyre që nuk mund të bëj diferencën midis të vërtetave dhe gënjeshtrave në internet, të dalë për një shëtitje në ajër të pastër dhe të mendojë kthjellët”

https://www.cnn.com/videos/world/2023/09/28/putin-warlord-kadyrov-chechen-new-russia-video-chance-ebof-vpx.cnn

p.c. /dita