Sa do të kushtojë Bitcoin më 2024? Ky është parashikimi i ekspertëve dhe rreziqet e mundshme

Bota e investimeve është revolucionarizuar me asetet kripto. Një element i decentralizuar në të cilin çdokush mund të investojë dhe vlera e tij mund të rritet, është shumë tërheqës për shumëkënd, por duhet pasur parasysh edhe se ashtu siç rritet, po ashtu zbret. Ky është rreziku që kanë shumë investitorë të kriptove dhe sot shumë njerëz po pyesin se si do të jetë Bitcoin në 2024?

Shumë pasiguri me luhatjen e Bitcoin

Bitcoin është një nga kriptovalutat më të njohura në të cilën çdokush do të donte të investonte dhe që u ngrit shumë në vlera që sot mund të ëndërrohen. E keqja është se sot nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë me monedhën dixhitale, në mënyrë të tillë që të presësh gjithçka. Është e vërtetë që projeksioni i gjashtë muajve të fundit ka qenë shumë pozitiv, duke u vendosur në fitime pak më shumë se 40% të vlerës së tij (po flasim për një diferencë prej gati 6650 euro), por muajin e fundit ka humbur jo më pak se 2000 euro, duke u larguar kështu nga ‘sipërfaqja’ prej 25000 euro. Por në Atrescoin ata na vënë në dijeni për shkak të kësaj situate pasigurie përballë një lëvizjeje shpërthyese që mund të shkojë kudo.

Ata gjithashtu na paralajmërojnë se në këto muaj vere mund të ketë shumë ndryshime deri në rënie në shtator, për të mos përmendur që Bitcoin në 2024 do të paraqiste një rënie të re përpara se të rritet.

Pra, cili do të ishte çmimi i Bitcoin në 2024?

Edhe duke pasur të gjitha këto kundër nesh dhe duke e vendosur veten në një pikëpamje pesimiste, ka nga ata që parashikojnë lajme të mira për kriptomonedhën. Sipas investitorit Félix Fuentes, Bitcoin mund të përfundojë këtë vit në nivelin e 40,000 dollarëve, një shifër shumë e lartë për ata që blejnë tani, sepse ata pothuajse do të dyfishonin investimin e tyre përpara se të dilte vitin e ardhshëm.

Në fund, gjithçka varet nga shumë faktorë, veçanërisht nga situata e punësimit në Shtetet e Bashkuara ku situata duket e fortë dhe e qëndrueshme. Megjithatë, rekomandimi do të ishte që në këtë moment të jemi të kujdesshëm, pikërisht për shkak të situatës së paparashikueshme që po hasim aktualisht në tregje.