Sa persona duhen, për të ngritur një koloni në planetin Mars…?

Fiksioni shkencor është trajtuar shumë herë me idenë e njerëzve që të arrijnë Marsin dhe të ndërtojnë qytete atje. Tani kjo ide mund të bëhet realitet në dekadën e ardhshme, megjithëse është një rrugë që, pavarësisht se është interesante, është e mbushur me pengesa që duhen kapërcyer, pasi një koloni në Mars duhet të jetë e vetë-mjaftueshme. Për të ndërtuar një habitat në Mars, që lejon njerëzit të jetojnë atje, fillimisht do të nevojiten shumë materiale, pasi kolonia do të duhet të ndërtohet nga e para. Njerëzit duhet të ndihmohen me radhë nga robotët. Duke thënë këtë, pyetja mbetet: Sa qenie njerëzore do të duheshin për ta realizuar gjithë këtë?

Epo, ekspertët kanë menduar gjatë dhe shumë se sa njerëz do të duheshin për të ndërtuar dhe më pas për të mbajtur një koloni në një planet të largët si Marsi. Përfundimi i arritur nga anëtarët e Universitetit George Mason në Virxhinia, është se do të nevojiteshin vetëm 22 persona.

Në të vërtetë, ky është një numër mjaft i ulët në krahasim me vlerësimet e mëparshme që do të duheshin deri në 110 njerëz për të krijuar dhe drejtuar një koloni në Mars. Për të arritur në këtë numër, ekspertët kanë shqyrtuar variabla të ndryshëm, duke përfshirë ato të sjelljes sociale dhe psikologjike dhe natyrisht peizazhin e ashpër që ka i ashtuquajturi Planeti i Kuq. Të gjitha këto variabla kanë mundur të studiohen falë simulimeve kompjuterike që janë kryer në qendrat kërkimore të universitetit.

Pas marrjes së të gjitha rezultateve, një bashkëpunëtor ka bërë deklaratat e mëposhtme të mbledhura nga Interesting Engineering: “Ne zbuluam se një popullsi fillestare prej 22 ishte minimumi i kërkuar për të mbajtur një madhësi të qëndrueshme kolonie në afat të gjatë”.

Nga ana tjetër, dhe në lidhje me sjelljet sociale dhe psikologjike, u zbulua se “tipi i këndshëm i personalitetit ishte ai që kishte më shumë gjasa të mbijetonte”. Kjo do të thotë se personalitetet neurotike, përkundrazi, kanë më pak gjasa të përshtaten me kushtet mbizotëruese në Mars.