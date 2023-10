Samiti i Procesit të Berlinit, zbardhen detaje nga takimi që do të mbahet në Tiranë

Detaje të reja janë zbuluar rreth Samitit të Procesit të Berlinit që do të mbahet më 16 tetor në Tiranë, i cili për herë të parë zhvillohet jashtë vendeve të Bashkimit Europian.

Mësohet se në orën 11:00 do të nisë dhe pritja e liderëve që do të marrin pjesë në Samitin i cili do të ndahet në dy sesione.

Në sesionin e parë do ta nisë fjalën kryeministri Rama, ndërsa do të pasohet nga Presidentja e Komisionit Evropian, Von der Leyen dhe më pas do të mbajë fjalën Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel.

Gjithashtu do të ketë takime bilaterale deri në orën 17:45. Në orën 18:00 do të mbahet dhe konferenca për shtyp.

Përveç kryeministrave të rajonit, në Tiranë do të vijnë edhe drejtuesit e institucioneve të BE-së si dhe liderët e 10 shteteve të unionit që mbështesin Procesin e Berlinit.

Pjesëmarrësit do të jenë nga Gjermania si ideator me kancelarin Olaf Scholz, tek kryeministri i Britanisë së Madhe Rishi Sunak si dhe presidenti francez Emanuel Macron, i cili do të zhvillojë edhe takim bilateral me homologun shqiptar Bajram Begaj.

Macron do të qëndrojë në Tiranë 2 ditë, duke shënuar edhe vizitën e parë zyrtare për një President francez në vendin tonë.

