Sanksionimi i Vulinit, Kurti: BE-ja duhet ta ndjekë shembullin e SHBA-së

Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar që edhe Bashkimi Evropian ta sanksionojë drejtorin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion i Serbisë, Aleksandër Vulin, pas SHBA-së.

Përmes një postimi në twitter ai ka thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet ta ndjekë vendimin e SHBA-së dhe të sanksionojë Vulintin, duke iu drejtuar BE-së.

“Rasti i Aleksandar Vulinit tregon se përzierja helmuese e autokracisë dhe korrupsionit rrezikon jo vetëm demokracinë dhe sundimin e ligjit, por edhe paqen dhe sigurinë në gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë”, ka shkruar Kurti.

Kurti ka bashkangjitur një thirrje të Grupit të Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Evropian drejtuar BE-së që “ta ndjekë shembullin” e SHBA-së.

The case of Aleksandar Vulin demonstrates that the poisonous mix of autocracy & corruption endangers not only democracy & rule of law, but also peace & security, in the WB6 & beyond. I join @theprogressives’ call for the int’l community to follow ????????’s timely & justified decision. https://t.co/vbVDoKFEDJ

— Albin Kurti (@albinkurti) July 14, 2023