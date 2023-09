“Shqipëria po të ishte pjesë e zonës Euro, do kursente 14 mln euro në vit”

Nëse Shqipëria do të ishte pjesë e SEPA, Zonës së Pagesave në Euro, do të kursente 14 mln euro në vit. Kjo sepse do të ndikonte drejtpërdrejtë në dërgesat e emigrantëve.

“Nisur nga valët e reja të emigrimit të viteve të fundit jashtë Shqipërisë, si dhe nga madhësia e pozicioni i diasporës së hershme shqiptare të pranishme në vendet e BE-së, kjo lehtësi mund të rrisë flukset e dërgesave të emigrantëve përmes kanaleve të formalizuara, mund të kontribuojë në formalizimin e ekonomisë dhe të përmirësojë mirëqenien e familjeve, të cilat i marrin këto të ardhura në Shqipëri. Gjithashtu, pjesëmarrja në SEPA do t’i kursente shqiptarëve rreth 14 milionë euro në vit. Në mënyrë të ngjashme, me funksionimin e pagesave në kohë reale, kostot për ekonominë do të mund të uleshin në 0.2% të PBB-së, nga 1.7% të PBB-së në rastin e përdorimit të parasë fizike,” tha Sejko në fjalën e tij në forumin e Tregut Rajonal.

Ai tha se përtej objektivave rajonalë dhe integrimit në BE, anëtarësimi në SEPA ndikon drejtpërsëdrejti në tregjet dhe ekonominë vendase.

“Arritja e këtyre objektivave do të kontribuojë pozitivisht në rritjen e shpejtë të turizmit që Shqipëria po njeh, ndërkohë që turistët do të mund të paguajnë më shpejt dhe me komisione më të lira. Kjo gjë do t’i japë hov të mëtejshëm këtij vrulli të turizmit, dhe do të kontribuonte në mënyrë të konsiderueshme në rritjen e përgjithshme të ekonomisë së Shqipërisë duke e bërë atë në të njëjtën kohë edhe më tërheqëse.

Sipas tij, sfidat e përbashkëta të vendeve të rajonit janë ulja e informalitetit, reduktimi i përdorimit të parasë fizike, nxitja e pagesave elektronike, digjitalizimi i shërbimeve, rritja e përfshirjes financiare, uljen e varfërisë dhe pagesat dhe shërbimet e pandërprera të qeverisë. Sejko tha se të gjitha këto elemente janë adresuar në projektin për të siguruar pagesa të menjëhershme në 24/7 brenda pak sekondash (instant payments).

Guvernatori kujtoi se në të kaluarën, reforma të tilla infrastrukturore kanë rezultuar shumë efektive për ekonominë shqiptare dhe janë përqafuar lehtësisht dhe shpejt nga aktorët e tregut.

Zonë e vetme e pagesave në euro (SEPA), mundëson kryerjen e transfertave në Euro në 36 vende anëtare dhe joanëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në disa vende jo anëtare.

Aktualisht, asnjë nga vendet joanëtare të Ballkanit Perëndimor nuk është pjesëmarrëse në SEPA.