SHBA parashikon një model që do të bashkojë Gazën dhe Bregun Perëndimor nën një administratë

Departamenti i Shtetit të SHBA-së tha se në të ardhmen duhet të diskutohet një model administrimi i cili do të bashkojë Gazën dhe Bregun Perëndimor nën një administratë të vetme, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi i Departamentit amerikan të Shtetit, Matthew Miller tha: “Këtu nuk dua të vlerësoj bisedat specifike që do të zhvillojmë më pas, por në përgjithësi do të diskutojnë nevojën për një administratë që bashkon Bregun Perëndimor dhe Gazën nën udhëheqjen palestineze”.

Duke u shmangur të japë informacion të detajuar mbi këtë çështje, Miller tha se “duhet të bëhen diskutime në bisedimet private diplomatike” lidhur me çështjen se cilat duhet të jenë detajet për këtë. Ai nuk potencoi se në cilën mënyrë dhe se kush do të vijë në pushtet në vend të Hamasit i cili ka ardhur në pushtet me zgjedhje në Gaza.

Zëdhënësi Miller në fjalën e tij vuri në dukje se nuk mund të thotë që lufta e cila vazhdon në Ukrainë është kthyer në favor të Rusisë. Në pyetjen lidhur me këtë çështje, Miller tha: “Mendoj se njerëzit shpesh harrojnë përfitimet e vërteta të kësaj lufte, cili është qëllimi i vërtetë i (presidentit rus) Vladimir Putin, çfarë ka arritur në fakt Ukraina dhe çfarë vazhdon të arrijë”.

Putini filloi një “luftë çlirimi” kundër Ukrainës, theksoi Miller i cili shtoi se: “Mos harroni ai kërkoi të marrë Ukrainën, të rrëzonte qeverinë nga pushteti dhe të përfshinte Ukrainën në Rusi”.

Miller tha se “Ukraina ka arritur të rimarrë rreth gjysmën e territoreve që Rusia mori në javët e para të luftës” dhe se ajo në javët e fundit “vazhdon të arrijë fitore” në fushën e betejës.

“Kur shihen rezultatet përfundimtare të kësaj lufte, është shumë e qartë se Ukraina do të dalë nga kjo luftë me një ekonomi të pavarur, të fortë dhe të zhvilluar“, deklaroi Miller. Ai thekson se Rusia “në asnjë mënyrë nuk i ka penguar” SHBA-së të zhvillojë punë diplomatike mes Armenisë dhe Azerbajxhanit.

p.c. / dita