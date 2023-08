SHBA-të do kenë armët lazer më të fuqishme në botë! Kompania që po i prodhon dhe detajet sekrete

Armët lazer po integrohen gjithnjë e më shumë në ushtritë e mëdha të planetit, veçanërisht në forcat e armatosura të SHBA. Gjigandi i Amerikës së Veriut ka investuar shumë në këto lloj mjetesh dhe tani dëshiron një armë lazer edhe më të fuqishme. Departamenti i Mbrojtjes ka shpenzuar tashmë muaj më parë miliarda dollarë për të zgjeruar këtë seksion brenda arsenalit të tij. Arma e lartpërmendur lazer ishte projektuar nga kompania e sistemeve të mbrojtjes Lockheed Martin dhe kishte një fuqi prej 300 kW.

Megjithatë, pavarësisht nga dobia e madhe që mund të ofronte, kompania është porositur nga Zyra e Ndihmës Sekretarit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara për të rritur më tej fuqinë e saj. Ky komision do të thotë se, në një kohë të papërcaktuar, por me siguri në horizontin e afërt, Shtetet e Bashkuara do të kenë në arsenalin e tyre lazerin më të fuqishëm të zhvilluar ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Konkretisht, fuqia prej 300 kW do të rritet në 500 kW në një fazë të dytë të projektimit.

Për çfarë do të përdoret kjo armë? Jo shumë kohë më parë u bë zyrtare se po zhvillohej një lazer që mund të përdorej në avionë për të shpuar dhe shkatërruar tanke. Në këtë kuptim, lazeri Lockheed Martin është një teknologji që do të zbatohet në mbrojtjen e ndërtesave, ose të vetë trupave. Sipas Interesting Engineering, ky program synon të mbrojë vendet e palëvizshme nga sulmet e armikut nga raketat, artileria, dronët, helikopterët dhe avionët me krahë fikse. Kjo do të thotë, ai është krijuar për të eliminuar kërcënimet që mbërrijnë përmes ajrit dhe jo për të shkatërruar automjetet tokësore. Edhe pse kjo e fundit mund të zhvillohej a posteriori.

Për momentin nuk ka më shumë informacion rreth kësaj arme lazer inovative, qeveria amerikane dhe Lockheed Martin mbajnë sekretin e dizajnit dhe zhvillimit të saj teknik. Në përputhje me këtë, lind pyetja, a do të shërbejë ky sistem mbrojtës për të luftuar silurin e ri bërthamor të Koresë së Veriut?

Lexuesit do të mendojnë se ajo që kemi thënë këtu është fantashkencë, por nuk është aspak kështu. Siç thamë edhe në fillim, armët lazer janë gjithnjë e më të pranishme në ushtri. Mund të mos kalojë shumë kohë përpara se të shihni ushtarë të pajisur me armë nga Star Wars ose lojëra video Warhammer 40,000.

Në mënyrë të përmbledhur mund të themi se:

-Shtetet e Bashkuara së shpejti do të kenë armën lazer më të fuqishme në histori.

-Kompania që po e projekton është Lockheed Martin.

-Kompania është ngarkuar të rrisë fuqinë e lazerit nga 300 kW në 500 kW.