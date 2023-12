Shefi i Mbrojtjes në Izrael: Do të duhen muaj për të mposhtur Hamasin në Gaza

Shefi izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant i tha të enjten këshilltarit të sigurisë kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Jake Sullivan, se do të duheshin disa muaj që forcat izraelite të mposhtin militantët e Hamasit në Rripin e Gazës.

Gallant tha se Hamasi ka ndërtuar “infrastrukturën e tij nën tokë dhe mbi tokë”; në Gaza për më shumë se një dekadë dhe për të shkatërruar grupin islamik “do të duhet një periudhë e gjatë kohore. Do të zgjasë më shumë se disa muaj.

“Por ne do të fitojmë dhe do t’i shkatërrojmë ata”, tha Gallant.

Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm të SHBA-së mbi bisedimet e Sullivan me Gallant. Me luftën Izrael-Hamas në Gaza tani në muajin e tretë, zyra e Gallant tha se të dy zyrtarët diskutuan gjithashtu nevojën e kthimit të izraelitëve në shtëpitë e tyre pranë kufirit me Libanin në veri, pasi dhjetëra mijëra njerëz u zhvendosën. për shkak të luftimeve me Hezbollahun e mbështetur nga Irani.

Forcat izraelite kryen më shumë sulme ajrore të enjten në Rripin e Gazës përpara vizitës së Sullivanit.

Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby u tha gazetarëve se Sullivan do të përdorte bisedimet të enjten dhe të premten në Izrael për të folur rreth “përpjekjeve për të qenë më kirurgjikale dhe më të sakta”; në operacionet ushtarake, për të reduktuar numrin spirale të vdekjeve të civilëve palestinezë.

“Ky është një qëllim i yni, dhe izraelitët thonë se është një qëllim i tyre, por janë rezultatet që kanë rëndësi”, tha Kirby.

Sullivan planifikoi gjithashtu të diskutonte thirrjet e SHBA-së për Izraelin që të lejojë ndihmat humanitare të hyjnë në Gaza përmes kalimit Kerem Shalom. Kjo do të zgjeronte flukset aktuale të ndihmës që shkojnë vetëm përmes kalimit të Rafahut. Izraeli këtë javë filloi inspektimet e ngarkesave të ndihmave në Kerem Shalom, por ato dërgesa ende duhet të shkojnë në Rafah.

Sullivan u ndal fillimisht në Arabinë Saudite, ku Shtëpia e Bardhë tha të enjten se ai foli me princin e kurorës saudit Mohammed bin Salman për “përpjekjet për të krijuar kushte të reja për një paqe të qëndrueshme dhe të qëndrueshme midis izraelitëve dhe palestinezëve”; dhe të punojnë për të rritur fluksin e ndihmave humanitare në Gaza.

Viktimat civile

Ndërsa përsëritën mbështetjen e SHBA për Izraelin dhe përgjigjen e tij ushtarake ndaj sulmit vdekjeprurës të Hamasit kundër Izraelit dy muaj më parë, presidenti i SHBA Joe Biden dhe zyrtarë të tjerë kanë shprehur shqetësimin për numrin e viktimave civile në Rripin e Gazës.

Ministria e Shëndetësisë në Gaza e drejtuar nga Hamasi thotë se më shumë se 18,600 njerëz janë vrarë gjatë ofensivës së Izraelit, rreth 70% prej tyre gra dhe fëmijë, pasi luftëtarët nga Hamasi, një grup terrorist i caktuar nga SHBA dhe Bashkimi Evropian, vranë 1,200 njerëz dhe morën peng rreth 240 persona në sulmin e tyre të befasishëm të 7 tetorit.

“Mbështetja jonë për Izraelin nuk është zvogëluar”, Kirby tha, “por ne kemi pasur shqetësime dhe i kemi shprehur ato shqetësime për ndjekjen penale të kësaj fushate ushtarake, edhe pse pranon se është Hamasi ai që e filloi këtë dhe Hamasi po vazhdon. atë.”

Izraeli ka mbrojtur taktikat e tij, duke thënë se merr hapa për të minimizuar viktimat civile, si për shembull urdhërimi i njerëzve që të evakuojnë zonat ku ai planifikon të kryejë operacione ushtarake.

Ushtria izraelite gjithashtu ka fajësuar Hamasin për veprim të qëllimshëm në zonat e populluara.

“Si një ushtri e përkushtuar ndaj ligjit ndërkombëtar dhe kodit moral të sjelljes, ne po i kushtojmë burime të mëdha për të minimizuar dëmin ndaj civilëve që Hamasi i ka detyruar në rolin e mburojave njerëzore. Lufta jonë është kundër Hamasit, jo kundër popullit të Gazës”, Major Keren Hajioff tha gjatë një konference të Forcave të Mbrojtjes të Izraelit.

Agjencia palestineze e OKB-së për refugjatët thotë se gati 1.9 milionë njerëz, rreth 85% e popullsisë së Gazës, janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, me më shumë se 1.1 milionë të regjistruar aktualisht në strehimoret e agjencisë në Gaza qendrore dhe jugore. Agjencia tha se streha mesatare është nëntë herë mbi kapacitetin e saj të synuar.

Lufta dhe urdhrat e evakuimit izraelit i kanë shtyrë palestinezët gjithnjë e më larg në jug, dhe ndërsa luftimet u zhvendosën në jug nga operacionet fillestare në qytetin e Gazës, aftësia e punonjësve humanitarë për të arritur në zonat në veri ka përfunduar kryesisht.

Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare tha se po kryente vetëm “shpërndarje të kufizuara ndihme” në provincën Rafah.

“Turma të mëdha presin me orë të tëra rreth qendrave të shpërndarjes së ndihmave, në nevojë të dëshpëruar për ushqim, ujë, strehim, shëndet dhe mbrojtje”, tha agjencia e OKB-së në përditësimin e saj të fundit të martën vonë. “Pa tualete të mjaftueshme, defekimi në ajër të hapur është i përhapur, duke rritur shqetësimet për përhapjen e mëtejshme të sëmundjes, veçanërisht gjatë shirave dhe përmbytjeve të lidhura me to”.

Programi Botëror i Ushqimit

Pas kthimit nga Gaza, Zëvendës Drejtori Ekzekutiv i Programit Botëror të Ushqimit, Carl Skau u tha gazetarëve në Kombet e Bashkuara në Nju Jork se situata mes civilëve ishte “gjithnjë e më shumë e dëshpëruar dhe kaotike.”

Ai paralajmëroi se humanitarët po shihnin uri të madhe në mesin e popullatës dhe se banorët e Gazës po humbnin besimin se do të arrinin më shumë ndihma ushqimore.

Skau tha se një sondazh i kryer nga agjencia gjatë armëpushimit shtatëditor tregoi se “gjysma e popullsisë po vuan nga uria”. Realiteti i zymtë është gjithashtu se nëntë nga 10 persona nuk hanë mjaftueshëm, ose nuk hanë çdo ditë dhe nuk e dinë se nga do të vijë vakti i tyre i ardhshëm.”

Ai tha se asnjë ndihmë ushqimore e WFP nuk kishte arritur në veri të Gazës që nga rifillimi i luftimeve pas përfundimit të armëpushimit më 1 dhjetor.

Ndërkohë, trupat izraelite kryen bastisje në qytetin e pushtuar të Jeninit të Bregut Perëndimor të enjten, që zyrtarët palestinezë thanë se vranë 12 persona dhe që qeveria izraelite tha se rezultuan në kapjen e dhjetëra militantëve.

Midis të vrarëve nga trupat izraelite ishte një adoleshent i paarmatosur në kompleksin e spitalit Khalil Suleiman, i cili ndodhet jashtë kampit të refugjatëve të Jeninit, sipas organizatës bamirëse mjekësore Mjekët pa Kufi.

Qeveria palestineze denoncoi operacionin në Jenin si një “përshkallëzim të rrezikshëm”. Qeveria shtoi se përdhosja e një xhamie nga disa ushtarë izraelitë përkeqësoi fërkimet fetare. Izraeli tha se do t’i qortonte trupat.

Ushtria izraelite ka thënë se po shton operacionet kundër grupeve militante palestineze në Bregun Perëndimor. Ushtria tha se kishte vrarë “më shumë se 10” njerëz që i përshkroi si terroristë në bastisjet e së enjtes, të cilat që atëherë kanë përfunduar.

Lufta ka ndezur gjithashtu tensione më të gjera rajonale, me Houthitë e mbështetur nga Irani në Jemen duke nisur sulme ajrore duke synuar anijet në Detin e Kuq.

j.l./ dita