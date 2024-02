Shenjestra ishte pronari i firmës: Vritet me armë zjarri ekonomisti i një firme në Kurbin, mbetet i plagosur pronari (DETAJET)

Një i vdekur dhe një i plagosur është bilanci i një atentati me armë zjarri ne Kurbin. Ngjarja ndodhi rreth orës 7:00 te mëngjesit të së shtunës ne ambientet e një kompanie përpunimi inertesh në Gurez të Kurbinit, ndërsa objektiv i sulmit me arme ishte pronari i saj Ardian Gjeloshi 51-vjeç.

Ky i fundit mbeti i fundit mbeti i plagosur dhe u dërgua me urgjence për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës ne Tiranë, ndërsa nga breshëria e plumbave mbeti i vdekur ekonomisti i firmës Selman Mihana 70-vjeç banues në Malbardhë të Kurbinit. Burime për Report Tv bëjnë me dije se ekonomisti 70-vjeçar ka ndërhyrë për të mbrojtur pronarin e tij.

Gjeloshi mësohet se ka marrë dy plumba në krah dhe brinj dhe ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën, ndërkohe pista kryesore e hetimeve është përqendruar tek konfliktet qe mund të ketë patur 51-vjeçari.

“Sot është tentuar të vritet me armë zjarri shtetasi A.GJ si pasojë e të shtënave me armë humbi jetën S.M 70 vjeç. Autorët mendohet se kanë lëvizur me një mjet, po hetojmë hetimet, mosmarrëveshjet që ka pasur objektivi, pronari i firmës, i cili fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.”- tha zv.drejtori i Policisë Gentjan Berberi.

Policia e cila mbërrit menjëherë në vendin e ngjarjes administroi çdo prove dhe dëshmi, ndërsa në ndihmë të bluve të Lezhës mbërritën dhe forcat RENEA të cilët po ushtrojnë kontrolle me qëllim identifikimin dhe kapjen e autoreve të cilët mendohet të kenë qenë 2 persona dhe kane lëvizur me një automjet përmes rrugëve dytësore me zonën e Fushë-Kuqes. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar ne cilësinë e provës materiale rreth 20 gëzhoja automatiku, ndërsa po interes pritet kqyrja e kamerave te sigurisë në hyrje të kompanisë të cilat mendohet të kenë filmuar autoret, çka mund te ndihmojnë ne zbardhjen e ngjarjes.

