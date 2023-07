Shërbimi Sekret Australian dosje për lidhjet e dyshimta të Tom Doshit? Media e huaj publikon shkrimin

Agjencia më e lartë e inteligjencës kriminale e Australisë dyshon se Tom Doshi, një biznesmen dhe politikan kryesor shqiptar, ka lidhje me drejtimin e një grupi kriminal në vend (Australi) që kryen mashtrime imigracioni, trafik droge dhe pastrim parash.

Raporti i cili është shumë voluminoz dhe është publikuar sot nga rrejti investigativ OCCRP, ka në gjetjet e tij kryesore faktin që dokumentet konfidenciale të inteligjencës nga Australia pretendonin se Tom Doshi ka drejtuar një grup të organizuar kriminal që përbëhet kryesisht nga anëtarë të familjes së tij.

Grupi i tij, thonë raportet, është pjesë e një rrjeti më të gjerë që ka shfrytëzuar dobësitë sistematike në sistemin e imigracionit të Australisë për të tërhequr anëtarët e saj shqiptarë në Adelaide, Melburn, Perth dhe Uellsin e Ri Jugor.

Sipas hetuesve, këto banda shqiptare me bazë klanore specializohen në aktivitete kriminale si kultivimi i paligjshëm i kanabisit, armët dhe trafiku i drogës.

Ky klan është ndër të tjera nga Shkodra, një qark në Shqipërinë veriperëndimore, që kanë abuzuar sistematikisht me sistemin e emigracionit të Australisë për të ndërtuar “një strukturë të tërë kriminale shqiptare të krimit të organizuar” në të gjithë Australinë e Jugut, sipas raporteve.

Dokumentet, të prodhuara nga Komisioni Australian i Inteligjencës Kriminale (ACIC) dhe të shpërndara në agjencitë policore vendase dhe të huaja, bazohen në raporte të shumta nga forcat e policisë lokale dhe informacione nga organet e huaja të zbatimit të ligjit. Ata u panë nga gazetarët nga OCCRP dhe gazetat Australiane The Age dhe Sydney Morning Herald.

Dosjet përshkruajnë se si, që nga viti 2000, klanet shqiptare kanë përdorur mashtrimin e identitetit dhe lidhjet familjare me agjentët e migracionit për të

Më tej raporti përshkruan dy incidente të tjera të dyshuara të dhunës të kryera nga anëtarët e familjes Doshi që gjithashtu nuk rezultuan me sanksion ligjor.

Raporti thotë se në fillim të këtij viti, djemtë e Doshit, së bashku me truprojën e tyre, u akuzuan në Shqipëri për rrahjen e një burri me shufra hekuri dhe mosbindje ndaj urdhrave të policisë. Çështja u pushua pasi personi që u sulmua e përshkroi incidentin si një keqkuptim dhe kërkoi që të tre të mos ndiqen penalisht.

Po ashtu raporti përmend rastin e një gazetari shqiptar në vitin 2008, i sulmuar nga vetë Doshi i cili gjithashtu refuzoi të ngrinte akuza kundër tij.

Raporti po ashtu ka vënë në fokus bizneset e Tom Doshit. Raporti thotë se transaksionet nga firma kryesore e Doshit Aldosch u hetuan nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të Shqipërisë në vitin 2008.

Autoriteti akuzoi kompaninë e Doshit se kishte fshehur nga bilancet e saj të ardhurat e krijuara kur shiti dy kompanitë shtetërore – një firmë qumështi dhe një firmë farmaceutike – që Doshi kishte blerë në vitin 2000.

Autoriteti tatimor gjobiti Aldosch pothuajse 18 milionë dollarë, por gjoba u anulua më vonë në apel. (Në përgjigje të kërkesave për koment, Doshi shkroi se gjoba ishte hequr sepse “pas një auditimi 2-vjeçar të të gjitha financave të kompanisë sonë dhe personale nuk kishte asnjë bazë për akuzat.”)

Doshi e bleu firmën farmaceutike nga pronarët e saj gjermanë disa vite më vonë.

Sot kjo kompani, Profarma, dominon industrinë farmaceutike shqiptare. Ai përfiton shumë nga programi i Shqipërisë për “barnat e rimbursueshme”, i cili u lejon pacientëve të marrin medikamente të caktuara me tarifa të subvencionuara nga qeveria. Mbi një e treta e 352 medikamenteve të mbuluara nga programi prodhohen nga Profarma. (Doshi tha se kompania e tij ka qenë e suksesshme sepse “ne kemi investuar për të modernizuar dhe automatizuar prodhimin tonë dhe kemi vendosur metoda moderne të kontrollit të cilësisë.” Kompania, tha ai, “operon në nivelin më të lartë të integritetit dhe në përputhje të plotë me çdo rregullore dhe rregullore dhe ligji.”)

Po ashtu raporti përshkruan historinë e Doshit me vëllzërit Froku njëri prej të cilëve u akuzua për akuza të rreme përkrah Doshit — dhe që ndryshe nga shoku i tij i fuqishëm, vuajti dënimin me burg për atë dhe krime të tjera. Është fjala për Mark Frrokun, një deputet që përfaqësonte qarkun e Shkodrës.

Marrëdhënia mes Doshit dhe Frrokut u acarua si pasojë e lidhjes. Por deri atëherë, Doshi dhe Frroku – i cili u gjykua për vrasje në Belgjikë – ishin bashkuar prej kohësh në krye si në politikë ashtu edhe në biznes.

Doshi nuk u dënua për asnjë akuzë në lidhje me këtë rast. Pas depozitimit, prokurorja përgjegjëse kërkoi falje, duke përmendur ngarkesën e saj të madhe.

Dy prokurorë të rinj ndanë elementët e dosjes për pastrim parash dhe fshehje pasurie. Hetimi për pastrim parash u pushua dhe përfundimisht Doshi u akuzua vetëm për fshehje.

Akuza për fshehje u përhap në sistemin gjyqësor të Shqipërisë për dy vjet përpara se të dilte në gjyq. Atje, prokurorët pretenduan se Doshi kishte nënvlerësuar pasurinë në të paktën 26 raste midis 2005 dhe 2014. Por në prill 2019 çështja u pushua dhe Doshi u lirua nga keqbërja.

Në përgjigje të kërkesave për koment, ILDKP iu tha gazetarëve se në vitin 2019 i kërkuan Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve të shqyrtonte nëse kompanitë e Doshit po ndiqnin ligjin tatimor. Autoriteti tatimor nuk iu përgjigj kërkesave për koment.

Në fund raporti e lidh dosjen e Tom Doshit dhe me çështjen Mcgonigal.

Raportimetthonë se ai u takua disa herë me një oficer të shquar të zbatimit të ligjit në atë kohë në SHBA.

Njeriu që ai takoi është Charles McGonigal, në atë kohë një shef i kundërzbulimit për zyrën e FBI-së në Nju Jork. McGonigal u padit në SHBA këtë vit për gjoja shkelje të sanksioneve amerikane të vendosura ndaj manjatit rus të çelikut Oleg Deripaska, të cilin ai dyshohet se po përpiqej ta hiqte nga lista e sanksioneve të SHBA.

Ai u akuzua gjithashtu për marrjen e 225,000 dollarëve nga një shqiptar me nënshtetësi amerikane, i cili jetonte në Nju Xhersi, dhe se nuk e zbuloi atë.

Sipas njërës prej aktakuzave, në shtator 2017 McGonigal u njoh me “një biznesmen dhe politikan shqiptar” i cili i tha atij se donte që dikush “të hetonte një komplot të supozuar” për ta vrarë.

Dy burime, të dyja pranë disa prej palëve të përfshira, i thanë OCCRP se biznesmeni ishte Doshi dhe se “komploti” ishte saga e “vrasjes së rreme” për të cilën Doshi ishte akuzuar në Shqipëri.

Burimet, emrat e të cilëve nuk mund të zbulohen për të garantuar sigurinë e tyre, kanë qenë dëshmitarë të më shumë se një prej takimeve mes McGonigal dhe Doshit. Njëri tha se takimet ishin miqësore – ata “u takuan si vëllezër”, tha burimi – por nuk e dëgjoi drejtpërdrejt bisedën.

Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve, Doshi konfirmoi se është takuar me McGonigal, duke thënë se këtë e ka bërë me kërkesë të McGonigal dhe një bashkëpunëtor. Takimi, tha ai, ishte në lidhje me një hetim që i ishte thënë se po kryenin për një “figurë të shquar politike shqiptare”.

“Isha i lumtur të ndihmoja”, ka shkruar Doshi.

Megjithatë, Doshi u fut në listën e zezë nga Departamenti Amerikan i Shtetit në prill 2018, duke i ndaluar hyrjen në vend.

Raporti i plotë: https://www.occrp.org/en/investigations/influential-albanian-politician-led-organized-crime-group-in-australia-intelligence-reports-claim