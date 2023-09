Shkencëtarët gjejnë në Karaibe peshkaqenin që është mbi 500 vjeç!

Si ka mundësi që një peshkaqen të jetë mbi 500 vjeç dhe shkencëtarët ta dinë këtë fakt vetëm duke e parë? Po flasim për një peshkaqen që është rishfaqur në Detin Karaibe, pasi u pa për herë të fundit në vitin 2016, kohë në të cilën ishte në kopertinën e disa revistave shkencore. Një ekzemplar unik në botë, sepse të paktën sipas asaj që dihet, do të ishte peshkaqeni më i vjetër nga të gjithë.

Një grup studiuesish po punonin si zakonisht në brigjet e Belizes kur peshkaqeni u rishfaq pa e pritur askush, sipas revistës Marine Biology.

Në fillim, ekzemplari nuk u identifikua saktë, pasi mendohej se ishte një peshkaqen me gjashtë gushë, një grabitqar që rrallë del nga thellësia e detit. Megjithatë, ata shpejt e kuptuan se ishte një peshkaqen i Grenlandës, më i vjetri në planet: “dukej si diçka që do të ekzistonte në kohët parahistorike”, tha Devanshi Kasana, një biolog në Laboratorin e Ekologjisë dhe Konservimit të Predatorit të Universitetit Ndërkombëtar të Floridës, në një fjalim të mbledhur nga revista e lartpërmendur. Ndërsa peshkaqeni i Grenlandës jeton në ujërat e Arktikut, nuk është aq e pazakontë ta shohësh atë në ujëra shumë më të ngrohta si Karaibet. Dhe pavarësisht se po flasim për peshkaqenin më të vjetër në botë 500 vjeç (do të datonte nga viti 1506), ka mundësi që të mos jetë i vetmi në llojin e tij.