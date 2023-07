Shkencëtarët nga e gjithë bota thirren për të ndjekur një Supernova (Pamjet)

Miliona njerëz vëzhgojnë qiellin e natës përmes instrumenteve të ndryshme çdo ditë. Nëse ata thjesht duan të shijojnë shikimin e universit, nëse janë shkencëtarë që punojnë apo qytetarë me shqetësime shkencore, shumë janë sytë që janë te Sistemi ynë Diellor dhe pjesa tjetër e trupave qiellorë që shfaqen natën. Yjet gjithmonë kanë magjepsur qenien njerëzore dhe sot, një supernova ka rrëmbyer gjithë vëmendjen tonë. Shkenca qytetare është një koncept që është krijuar prej vitesh në komunitetin shkencor dhe tregon përfshirjen aktive të disa njerëzve në fusha të ndryshme kërkimore. Së fundmi, falë informacionit të publikuar në faqen e internetit të Institutit SETI, kemi mësuar për rekordin e vendosur nga këta shkencëtarë të improvizuar kur bëhet fjalë për vëzhgimin e një fenomeni astronomik. Instituti SETI dhe kompania e teleskopëve inteligjentë Unistellar kanë bashkëpunuar me programin Cosmic Cataclysms për të bashkuar dhjetëra përdorues për të vëzhguar Supernovën 2023ixf. Ishin 123 persona që mblodhën të dhëna për këtë fenomen yjor dhe e gjithë kjo falë një prej teleskopëve të kompanisë Unistellar, konkretisht modelit eVscope 2.

Ata do vëzhgojnë një supernova, e cila duket se është e dukshme deri në muajin e ardhshëm të gushtit. Lauren Sgro, një nga drejtueset e projektit, ka deklaruar se: “Është vërtet e mahnitshme se çfarë mund të bëjë rrjeti i shkencës qytetare. Kjo ishte supernova më e afërt në dekadën e fundit dhe vëzhguesit shfrytëzuan plotësisht rastin e veçantë. Ata u hodhën në objektiv sa më shpejt të ishte e mundur dhe vazhduan të shikonin, duke na lejuar të dëshmojmë potencialin e plotë të këtij programi”.

Meqë ra fjala, po flasim për një supernova që është vendosur në galaktikën spirale M101, e cila është 21 milionë vite dritë nga pozicioni ynë dhe që u zbulua për herë të parë më 19 maj, nga një astronom amator japonez i quajtur Koichi Itagaki. Gjatë 35 ditëve, janë bërë 252 vëzhgime të kësaj supernova përmes 115 teleskopëve, duke treguar se si u rrit shkëlqimi i saj me kalimin e kohës.

