Gardisti shoqërues i kryeparlamentares u përfshi në incident, Nikolla: Akt i rëndë, organet e drejtësisë të hetojnë!

Kryetarja e Parlamentit Lindita Nikolla, ka reaguar ashpër pas ngjarjes së Hamallajt, ku shoferi i Kuvendit është përfshirë në një sherr të rëndë, ku ka ushtruar dhunë me shkopinj bejsbolli.

Gjatë gjithë ditës, mediat opozitare kanë vënë në pah faktin që Martin Nikolli ishte shoferi i kryetares së Kuvendit dhe e kanë lidhur me ngjarjen tjetër me shkopinj bejzbolli në Borizanë, ku u përfshinë Rrajat.

Lindita Nikolli, në një njoftim për shtyp thekson se dënon ashpër veprimin e dhunshëm të shoferit dhe solidarizohet me familjen Kaçi që është viktimë e dhunës.

Reagimi i plotë:

“Ngjarja e ndodhur sot në Hamallaj, ku është përfshirë efektivi i Gardës së Republikës (që nga viti 2006) Martin Nikolli është e dënueshme.

Dëshiroj të përshëndes Policinë e Shtetit për ndalimin e menjëhershëm të personit në fjalë dhe të inkurajoj organet e drejtësisë për zbardhjen sa më të shpejtë të ngjarjes dhe dënimin e kujtdo që ka gisht në këtë rast flagrant, pavarësisht pozicionit ku ka shërbyer deri më sot.

Në të njëjtën kohë, solidarizohem plotësisht me familjen Kaçi dhe i siguroj se institucionet e Republikës janë të angazhuara dhe në krye të detyrës për t’i ofruar të gjithë mbrojtjen që parashikon ligji.”

Dëshmia në media e familjes Kaçi:

“Babai im ishte duke ardhur nga rruga dhe i kanë thënë pse sheh nga shtëpia ime dhe i kanë dalë përpara. Për ta gjuajtur. Kam dalë të gjithë si vëllezër për t’u zënë me babën. Më vonë kemi dale në.

Ata filluan të gjuanin 4-5 herë me armë zjarri por falë zotit nuk na zunë plumbat. Martin Nikolli erdhi për të na vrarë se është shoferi i Lindita Nikollës. Janë të fortë. Çështja ka qenë në prokurori për këtë rrugë, pasi është ngjitur me shtëpinë. Duan të bëjnë të fortin e të mos shohim ne në rrugë, as majtas e as djathtas.

Janë dikush tani. Kanë pushtet. Sa herë që kalojnë para oborrit të shtëpisë sime, më ofendojnë babën, nanën, kunatën dhe këdo.

Këtë gjë unë nuk e pranoj. U kemi çuar dhe pleqtë e lagjes, si zakoni, dhe sërish nuk është bërë gjë. Na ka qëlluar 5-6 herë se punon me Linditën dhe bën si i fortë me zor”, u shpreh Paulin Kaçi.

n.s. / dita