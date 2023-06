Ish-kryetari i Komunës së Prishtinës nga radhët e Vetëvendosjes Shpend Ahmeti, ka kritikuar qeverinë Kurti për veprimet e tij në veriun e Kosovës.

Ai tha se kryetarët e katër komunave me shumicë serbe do të largohen, do mbahen zgjedhje në veri dhe në këtë kuadër, do të formohet edhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Ahmeti shprehet se veprimet e fundit në veri do të kenë një kosto të madhe për Kosovën.

p.k\dita