Shpërthimi i vullkanit në Islandë, pse ekspertët janë të shqetësuar

Kur, në vitin 1883, shpërtheu vullkani Krakatoa në Indonezi, zhurma e shpërthimit ishte aq e fortë (me 180 decibel, më e forta e regjistruar ndonjëherë në Tokë) sa u dëgjua 4800 kilometra larg.

Tingulli rrotulloi tokën katër herë. Në perëndim të vitit 2023, shpërthimi i vullkanit në Grindavik, dukej “sikur toka të ishte ndarë në dysh”, siç përshkruhet nga shkencëtarët.

Me tokën që vazhdon të dridhet, pasi dje në zonën e vullkanit u regjistruan më shumë se 300 tërmete, lartësia e llavës dhe tymit shkuan deri në një lartësi prej 500 metrash dhe, pas qytetit të Grindavik që ndodhej mbi “Lumenjtë” e vullkanit janë evakuuar, shkencëtarët tani po i kushtojnë vëmendje intensitetit dhe hapësirës kohore të vullkanit.

Megjithatë, kryeqyteti i Islandës, Reykjavik, është në gatishmëri të lartë. Qyteti mund të mos jetë në rrezik nga magma e vullkanit, por banorët e tij janë në rrezik nga sasitë e mëdha të gazeve toksike që lëshon. Shërbimi meteorologjik i vendit ka bërë të ditur se një pjesë e topave toksikë mund të arrijnë sot në Rejkjavik (ndodhet rreth 30 kilometra larg vullkanit), duke vënë në gatishmëri Autoritetet.

Edhe pse shpërthimi po tregon shenja pakësimi, kreu i Departamentit të Rreziqeve Natyrore të Shërbimit Meteorologjik Islandez, Kristin Jonstdóttir, thotë se rreziku më i madh është hapja e çarjeve të reja. Autoritetet lokale kanë nxjerrë një hartë të vlerësimit të rrezikut, sipas së cilës Grindavik është në rrezik, por për ditët në vijim nuk do të mbulohet nga lumenjtë e llavës. Megjithatë, pritet të hapen çarje të reja, përmes të cilave do të derdhet llavë dhe gazra toksikë.

Shkencëtarët thonë se në fakt nuk e dinë se sa do të zgjasë derdhja e llavës, pasi vullkani mund të vazhdojë të zhurmojë për ditë, apo edhe muaj.

