Shqipëria do prodhojë energji edhe nga era

Zëvendëskryeministrja, njëherësh Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku , ka prezantuar këtë të martë hapjen e ofertave dhe shpalljen e fituesit të ankandit ndërkombëtar për ndërtimin e parqeve eolike.

Gjatë fjalës së saj, ajo u shpreh se kjo garë është lancuar dy vite më parë, por si çdo projekt i mirërealizuar mori kohën e vetë. Balluku theksoi se Shqipëria do të prodhojë energji elektrike edhe nga era, edhe për këtë ministria u ka ardhur në ndihmë këtij projekti me një studim analitik, i cili përmbante vendet e përshtatshme për ndërtimin e parqeve eolike.

“Kemi nisur punën në 15 Qershor të 2021-shit, 25 muaj më parë. Kur i kam shpjeguar kryeministrit që ishim gati për të hapur garën për parkun eolik, u gëzua pa masë, por kur i thashë se sa muaj do të merrte, filluan debate mes palëve. Ne kemi nevojë të ecim përpara sa më shpejt. Këto 2 vite ja kanë vlejtur, ka qenë kohë e gjatë pritje për të tjerët. Në parqet voltaike, shteti shqiptar ka vënë në dispozicion tokën. Këtë radhë kemi instrument të ri, investitori, duhet të merrte parasysh dhe gjetjen e tokës. Kemi porositur një studim analitik që tregonte se si duhet të ndërtohen në territorin e Shqipërisë parqet eolike. Duke i vënë në dispozicion këtë analizë, ne kemi vënë gurin e parë të këtij procesi.

Kemi parë 14 kompani kombëtare dhe ndërkombëtare të aplikonin për të qenë pjesë e këtij ankandi. Pas një konsultimi, kemi vendosur që nëse këto oferta do të sillnin më shumë se 150 megavat orë të vlefshëm, ne do të ishim të hapur për 200, 250 ose më tepër. Ne më pas, ekspertët e BERZH, së bashku me të gjithë bashkëpunëtorët, shqyrtuan të gjitha eksperiencat mbi projektet e paraqitura. Synimi ynë kryesor që të gjitha projektet që komisionohen nga shteti të kenë rezultat pasi në të shkuarën kemi pasur problematikë që projektet pasi përfundonte faza e vlerësimit dhe sot e kësaj dite qëndrojnë në sirtar për arsye të paditura. Ne jemi totalisht kundër. Këto licenca të dhëna që shiten dhe blihen duke mos sjellë asgjë. Synimi që 14 kompanitë pjesëmarrëse të plotësonin të gjitha kushtet.“, u shpreh ndër të tjera ajo./abcnews.al