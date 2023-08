Shuhen tërësisht zjarret në Laç, Peleshi: Ka ende vatra në Devoll, Konispol dhe Finiq

Situata e zjarreve në vend paraqitet më e mirë gjatë orëve të fundit. Vatra e fundit aktive e zjarrit në Laç është shuar përfundimisht mbrëmë gjatë natës, ndërsa në Fier flakët kanë lënë pas vetëm hirin e ullishteve dhe shkurreve të djegura. Ndërsa puna për shuarjen e flakëve vijon në Devoll, Konispol e Finiq në disa fshatra.

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi përmes një postimi në rrjetet sociale është shprehur se situata e zjarreve në territorin e vendit paraqitet më e mirë gjatë orëve të fundit. Sipas tij pas një pune të gjatë të trupave të emergjencave civile në bashkëpunim me efektivë të FA, nën koordinimin e Agjencisë së Mbrojtjes Civile është bërë e mundur shuarja e pjesës më të madhe të vatrave aktive të zjarreve në vend. Ndërsa ditën e sotme është njoftuar përfundimi i operacionit të shërbimit zjarrfikës, ushtrisë dhe policisë së shtetit ka përfunduar në Laç dhe Fier.

Postimi i plotë:

Situata e zjarreve në territorin e vendit paraqitet më e mirë, gjatë orëve të fundit. Pas një pune të gjatë të trupave të emergjencave civile në bashkëpunim me efektivë të FA, nën koordinimin e Agjencisë së Mbrojtjes Civile është bërë e mundur shuarja e pjesës më të madhe të vatrave. Në qarkun e Korçës ka një vatër aktive zjarri, në fshatin Arrëz, të bashkisë Devoll, e cila u riaktivizua pas izolimit të dy ditëve më parë. Po punohet në terren për fikjen e tij.

Puna vijon edhe në malin Stilos, në bashkinë Konispol dhe fshatin Grazhdan, të bashkisë Finiq ku efektivë zjarrfikës po punojnë për shuarjen e vatrave të zjarreve. Në fshatin Jarua, në bashkinë e Fierit zjarri është shuar dhe po bëhet kontrolli i zonës. Puna ka vijuar deri në shuarjen përfundimtare të zjarreve në njësinë administrative Vergo të bashkisë Delvinë, në njësinë administrative Lopes të bashkisë Tepelenë, në Semens të Lushnjës, në fshatin Gur i Zi të bashkisë Elbasan dhe në lagjen Çlirim, bashkia Berat.

Shuhet plotësisht zjarri në Laç,

90 ha pyll i djegur, helikopteri bëri 45 fluturime

Zjarri që ra pasditen e së hënës në malin mbi qytetin e Laçit është shuar plotësisht, por ka lënë pas dëme të konsiderueshme. Operacioni i shërbimit zjarrfikës, ushtrisë dhe policisë së shtetit ka përfunduar në orët e vona të pasdites të së mërkurës dhe tashmë nuk ka më asnjë vatër aktive. Ndërkohë me shuarjen e plotë të flakëve, emergjencat civile kanë nisur përllogaritjen e dëmeve.Nga të dhënat paraprake bëhet me dije se janë përshkuar nga zjarri mbi 90 hektarë pyje me pisha dhe bimësi, pjesa më e madhe e të cilave janë shkrumbuar plotësisht.

Kjo është hera e dy në harkun kohor të pak viteve që kurora e gjelbër mbi qytetin e Laçit përfshihet nga flaket e zjarrit, duke u zhveshur nga bimësia. Por zjarri i dy ditëve më parë ishte më problematiku, pasi flaket u përhapen me shpejtësi në një sipërfaqe të madhe, duke vënë në rrezik dhe zonën e banuar. Për të normalizuar situatën u ndërhy dhe nga ajri me helikopter, ndërsa operacioni u drejtua nga vetë Ministri i Brendshëm Taulant Balla dhe Prefekti i Qarkut Lezhë Gjergj Prendi.

Si autor i zjarrvënies në Laç u prangos një person banor i zonës i cili po mbahet në dhomat e paraburgimit të policisë në pritje për tu njohur me masën e sigurisë në Gjykatën e Lezhës.