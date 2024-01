Ia kërkoi Micotaqis? Sipas medias greke, ky është personi të cilit Rama i ka thënë “të drejtojë Bashkinë e Himarës”

Gazeta greke “Kathimerini” shkruan se kryeministri shqiptar Edi Rama ka nisur bisedimet për të gjetur një kryetar provizor të Bashkisë së Himarës.

Sipas kësaj gazete i përzgjedhur është ish-deputeti Vangjel Tavo. Madje “Kathimerini” jep edhe detaje nga një takim mes Ramës dhe Tavos.

Sipas “Kathimerini-t”, në prag të Krishtlindjes, ish-ministri dhe ish-deputeti i Dropullit për shumë vite, Vangjl Tavo, mori një telefonatë nga Edi Rama, i cili i kërkoi të takoheshin për “një kafe” në Tiranë.

Tavo e pranoi ftesën, megjithëse marrëdhëniet mes dy burrave ishte acaruar pasi Tavo ishte larguar nga Partia Socialiste për të bashkuar forcat me Ilir Metën. Kësaj telefonate, Rama i kishte paraprirë në mes të dhjetorit me një tjetër telefonatë me Tavon, këtë herë për vdekjen e vajzës së tij në një aksident automobilistik.

Sipas “Kathimerini-t”, Rama dhe Tavo janë takuar në një kafene të njohur në Tiranë dhe aty kryeministri shqiptar, pasi i ka shprehur dëshirën për t’i dhënë fund ngërçit me Athinën, i ka kërkuar ndihmë në këtë drejtim që Tavo të marrë përsipër rolin e kryebashkiakut të përkohshëm gjashtëmujor të Himarës.

Siç raportojnë kolegët e Tavos, Rama i ka shpjeguar se gjatë kohës që do të jetë kryetar bashkie do të përfundojë gjyqi dhe nëse Beleri shpallet i pafajshëm do të marrë postin e kryetarit, në të kundërt do të shpallen zgjedhjet e reja në Bashkinë e Himarës.

Sipas të njëjtave burime, shkruan “Kathimerini”, Tavo i ka sqaruar Ramës se nuk duhet të harrojë që vjen nga Dropulli dhe jo nga Himara, për të marrë përgjigjen e Ramës se kjo nuk është pengesë. Rama i ka thënë se edhe “anëtarët e tjerë të pakicës greke nuk janë nga Himara, por qeverisin atje”.

Media greke ka aluduar disa herë se “zgjidhja për Himarën” nëse Beleri “digjet” do jetë një marrëveshje e fshehtë ku Athina do zgjedhë një emër që dëshiron ajo, por emrin do ta shpall piblikisht Rama që të mos ketë impakt negativ në opinionin publik shqiptar.

Sipas burimeve mediatike në Athinë kjo ide u bisedua në takimin e fundit mes Ramës dhe Micotaqis.

Por vetë Tavo i ka mohuar këta zëra. Në një deklaratë dhënë sot për RTSH ai tha se nuk e ka idenë se çfarë shkruajnë mediat greke.

a.c./dita