Sipas NASA-s, ky asteroid do të godasë Tokën në vitin…

Shkencëtarët e NASA-s po parashikojnë një shans që asteroidi Bennu të godasë Tokën në të ardhmen, duke prekur potencialisht një zonë me madhësinë e Teksasit.

Bennu është një Objekt Pranë Tokës (NEO) që kalon pranë planetit afërsisht çdo gjashtë vjet, dhe ekspertët e kanë vëzhguar atë që kur u zbulua në shtator 1999.

Sipas shkencëtarëve, Bennu ka një shans të kalojë përmes asaj që ata e quajnë “vrima e çelësit të gravitetit”, e cila do ta dërgonte atë në një kurs përplasjeje me Tokën në vitin 2182. Një studim i ri nga ekipi shkencor OSIRIS-REx parashikon që Bennu ka një shans 0.037% (1 në 2700) për të goditur Tokën; kjo do të varet kryesisht nga një fluturim tjetër.

Në vitin 2135, Bennu do të kalojë Tokën mjaft afër, saqë tërheqja gravitacionale e planetit tonë mund ta ndikojë atë në mënyrën e duhur për ta vënë atë në një rrugë që do të na godasë më 24 shtator 2182 – pothuajse 159 vjet nga dita e këtij shkrimi.

Asteroidi Bennu është një e treta e një milje i gjerë, afërsisht tre blloqe qytetesh. Mund të ndikojë në një zonë me madhësinë e Teksasit nga ndikimi i saj. Bennu, megjithatë, është ende shumë më i vogël se asteroidi që zhduku dinosaurët 66 milionë vjet më parë, i cili thuhet të ketë qenë gjashtë milje i gjerë.

Ndërsa shumë më i vogël, IFLS.com thotë se ndikimi do të çlironte 1200 megatonë energji – 24 herë më e fuqishme se çdo armë bërthamore e prodhuar nga njeriu.

“Ne kurrë nuk e kemi modeluar trajektoren e një asteroidi me këtë saktësi më parë”, tha Davide Farnocchia, drejtuesi i studimit nga Qendra për Studimet e Objekteve Afër Tokës. “Të dhënat e OSIRIS-REx na japin informacion shumë më të saktë, saqë ne mund të testojmë kufijtë e modeleve tona dhe të llogarisim trajektoren e ardhshme të Bennu, në një shkallë shumë të lartë sigurie deri në vitin 2135”, shtoi ai.