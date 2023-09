S’ka negociata me një vend që është në luftë! Hungaria e vendosur kundër Ukrainës në BE

Kryeministri hungarez Viktor Orban deklaroi gjatë ditës së sotme, se “çështjet shumë të vështira”, duhet të marrin përgjigje përpara se Bashkimi Europian të fillojë bisedimet për anëtarësimin e Ukrainës.

Vendet e BE-së do të vendosin në dhjetor nëse do të lejojnë Ukrainën të fillojë negociatat e pranimit, të cilat do të kërkonin mbështetjen unanime të të 27 anëtarëve.

Diplomatët kanë thënë se Hungaria mund të jetë një pengesë.

“Ne nuk mund ta shmangim pyetjen, kur gjatë vjeshtës të fillojmë negociatat në Bruksel për të ardhmen e Ukrainës nëse mund të shqyrtojmë seriozisht mundësinë e bashkimit me një vend dhe të fillojmë bisedimet e anëtarësimit të një vendi që është në luftë”, tha Orban.

“Ne nuk e dimë sa i madh është territori i këtij vendi, pasi lufta vazhdon ende, nuk e dimë se sa është popullsia e tij, pasi po largohet, duke pranuar një vend në BE pa i ditur parametrat e tij, kjo do të ishte e paprecedentë”.

“Pra, unë mendoj se ne duhet t’u përgjigjemi pyetjeve shumë të vështira derisa të vendosim në të vërtetë për fillimin e bisedimeve të anëtarësimi,” tha ai.