Sot, dita e një parashikimi të zymtë…

Eno Alaric është përcaktuar si një “udhëtar në kohë”. Shikuesi (futuristi) është i njohur në TikTok me emrin e përdoruesit @radianttimetraveler dhe ka parashikuar vazhdimisht situata apokaliptike që duhet të ndodhin në një të ardhme mjaft të afërt. Disa nga parashikimet variojnë nga një pushtim i mundshëm i alienëve, deri te katastrofat e mëdha natyrore. Tani ai ka siguruar se sot (e martë 18 korrik), do të ketë një ngjarje katastrofike me origjinë vullkanike.

Time Traveler ka siguruar se një supervullkan do të shpërthejë në perëndim të Shteteve të Bashkuara dhe do të lërë pasoja të rënda: “Qindra mijëra njerëz do të vdesin nga shpërthimi dhe hiri dhe tymi do të ngrihen në qiejt në të gjithë Shtetet e Bashkuara”. Jo vetëm kaq, por shtoi gjithashtu se do të ketë një tërmet të madh që do të shkaktojë një llogore dy herë më të thellë se Hendeku Mariana në mes të oqeanit. Disa burime kanë vënë në dukje se vullkani që shpërthen mund të jetë Yellowstone Caldera, e cila ka qenë e fjetur për më shumë se 600,000 vjet. Por teksa duket një profeci e çmendur teksa orët kalojnë (duke llogaritur edhe atë amerikane), sot duket se u realizua një tjetër ngjarje e zymtë, teksa shkencëtarët konfirmuan dy stuhi të fuqishme diellore të kthyera në një të vetme që po godasin Tokën duke nisur nga dita e sotme dhe do linin pasoja kryesisht në fushën elektronike dhe energjetike, si pasojë e valëve magnetike.