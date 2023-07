Sot dita më e nxehtë, në Berat dhe Elbasan temperaturat shkojnë deri në 43°C

Riaktivizimi i valëve të të nxehtit Afrikan do të kushtëzoje në vendin tonë sërisht mot të kthjellët dhe shumë të nxehtë.

Problematike situata nga temperaturat ekstremisht të larta do të jenë në zonën midis Elbasanit deri poshtë në Berat ku termometri do të ngjitet sërish në 43 gradë C.

Sipas MeteoAlb, orët e vona të mbrëmjes do të sjellin vranësira të lehta e kalimtare vetëm në zonat Verilindore dhe Juglindore.

Temperaturat e ajrit do të rriten sërisht në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 20°C deri në 43°C.

Era do te fryjë mesatare me shpejtësi deri në 45 km/h nga drejtimi Jugore -Jugperëndimore, kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim 2-3 ballë.