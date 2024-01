Mblidhet sot Komisioni i Reformës Zgjedhore, OSBE: Normalizoni procesin parlamentar

Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore pritet që të mblidhet sot në orën 11:00.

Ky Komision do të drejtohet nga dy bashkëkryetarët, Damian Gjiknuri dhe Enkelejd Alibeaj.

Mbledhja e këtij Komisioni vjen pas takimeve që u zhvilluan me përfaqësuesit e OSBE në vendin tonë.

OSBE u bën thirrje të gjithë deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë që të normalizohet procesi parlamentar. Përfaqësuesit e OSBE në Tiranë bëjnë po ashtu me dije se po përkushtohen maksimalisht në Reformën Zgjedhore.

“Çmojmë partneritetin tonë me Kuvendin e Shqipërisë. U bëjmë thirrje të gjithë deputetëve të kontribuojnë për një proces parlamentar të qetë e funksional. Punimet e papenguara dhe dialogu konstruktiv në komisione janë thelbësore. Përkushtimi ynë për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe në kohë mbetet i fortë. Angazhimi pozitiv i të gjithëve është vendimtar për të pasur sukses!”, thuhet në deklaratën e OSBE.

Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi e quan provokim dhe thotë se do të luhet akti i 3 dhe i fundit i mazhorancës.

“Mbledhja e nesërme është akti i tretë i një strategjie që është diskutuar në mbledhjen e grupit të PS. Aktin e fundit e luan nesër përmes mbledhjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore me përfaqësues vetëm të vullnetit të mazhorancës. Komisioni i Reformës Zgjedhore është ngritur në Shkurt 2022 dhe nga ajo kohë është zhvilluar vetëm 1 ose 2 mbledhje, ekzaktësisht janë miratuar ato që tentohen të miratohen edhe nesër. Është miratuar nevoja për t’i çuar një kërkesë ODIHR për asistencë dhe ODIHR ka kthyer përgjigje në Korrik 2022 që është i gatshmë dhe pret t’i dërgoheshin pikat e kontaktit. Straetegjia është që nuk do ketë Reformë Zgjedhore. Duke kuptuar këtë strategji, rreth 54 deputetë të opozitës kërkuan ndryshimin e përbërjes së komisionit. Ky propozim i joni u bllokua me votë nga grupi parlamentar i PS. Nesër do vazhdojnë teatrin e rifllimit të një pune për të vazhduar më pas në heshtje”.

Bardhi tha se opozita nuk do ta lejojë këtë komision pasi sipas saj nuk është bipartizan siç duhet të jetë, por vetëm i mazhorancës që imponon se cilët duhet të jenë anëtarët. “Ne kemi shpallur betejën tonë për të mos lejuar funksionimin e Kuvendit sa kohë ne nuk na lejohet të ushtrojmë në normalitet detyrat tona”, tha Bardhi.

j.l./ dita