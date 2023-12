SPAK kërkon izolimin në shtëpi, Gjykata vendos sot masën e arrestit për Berishën

Këtë të martë, Gjykata e Posaçme do të vendosë masën e arrestit për ish-kryeministrin Sali Berisha.

SPAK dërgoi kërkesë Gjykatës për zëvendësimin e masës së sigurisë detyrim paraqitje me arrest shtëpie.

Kërkesa u depozitua të premten dhe gjyqtarja Irena Gjoka pritet të njoftojë vetë personin nën hetim për korrupsion Sali Berishën si dhe avokatët e tij.

Nuk dihet nëse avokatët e ish-kryeministrit do të paraqiten në seancë sot ne orën 10:00 për t’u ballafaqur me kërkesën e prokurorisë apo mbrojta do t’i sigurohet nga shteti përmes një avokati kryesisht që do të caktohet nga gjykata.

Prokurorët e posaçëm morën autorizim nga Kuvendi për arrestin e Berishës pasi ish-kryeministri refuzoi për tre herë rresht të zbatonte vendimin e gjyqtares Irena Gjoka që kishte caktuar për të detyrim paraqitje dhe bllokim të pasaportës.

j.l./ dita