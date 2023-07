Sportisti Tom Brady dhe modelja Irina Shayk janë çifti surprizë i verës

Bombë nga Amerika! Modelja Irina Shayk dhe sportisti Tom Brady mund të jenë çifti i ri surprizë këtë verë. Ose të paktën kështu duket se tregojnë ekskluzivisht pamjet që portali amerikan ‘TMZ’ ka publikuar këtë të hënë. Në to shihet modelja dhe sportisti duke u përqafuar brenda makinës së tij.

Sipas mediave të sipërpërmendura, ish-partnerja e Cristiano Ronaldos ka qenë në shtëpinë e Brady fundjavën e kaluar. Të premten, amerikani e mori në hotelin Bel-Air dhe e mori në shtëpi. Bukuroshja ruse nuk u largua prej andej deri të nesërmen në mëngjes, rreth orës 09:30.

Në fakt, ka qenë ish-lojtarja e NFL-së që e ka kthyer në hotelin e saj, për ta marrë sërish pasdite. Pikërisht atëherë ata janë kapur brenda automjetit duke u përkëdhelur me njëri-tjetrin, teksa prisnin të ndizte jeshile semafori. Megjithatë, këto thashetheme shkojnë shumë prapa. Konkretisht, nga pak më shumë se një muaj më parë, kur të dyja përkonin në një dasmë dhe sipas dëshmitarëve okularë, rusja do të kishte “lansuar” fjalë për fjalë Brady. Në atë kohë përfaqësuesit e Irinës dolën për të mohuar kategorikisht informacionin. Do të shohim se si do të veprojnë tani.