Mbyllet pjesa e parë, perla e Asanit po na jep fitoren. Edhe VAR-i na jep përsëri një dorë…

Po luhet ndeshja e rëndësishme Shqipëri-Poloni për EURO 2024 të Gjermanisë, faza kualifikuese, teksa kuqezinjve u duhet patjetër rezultat pozitiv.

Por edhe si në takimin e kaluar, ka nisur me tensione ndeshja Shqipëri- Poloni në stadiumin “Air Albania”. Tifozëria polake është përfshirë në një konflikt me kuqezinjtë, saqë është dashur ndërhyrja e policisë për të qetësuar situatën.

Ndeshja Shqipëri – Poloni u luajt vetëm pak sekonda në “Air Albania”, para se arbitri spanjoll José María Sánchez ta ndërpriste duelin për më shumë se tre minuta pasi tifozat kuqezi hodhën flakadanë në fushë. Më pas gjithçka vijoi normalisht.

Do duhej minuta e 8-të e takimit që miqtë të jepnin shkëndijën e parë me gjuajtje të rrezikshme drejt portës, por Strakosha e ka pritur, duke mos lejuar surprizat. Dhjetë minuta më pas, aksion i bukur nga Bajrami në krahun e majtë të sulmit, fantazisti pason në zonë, por Asani është me vonesë.

Por si gjithmonë atëherë kur pritej më shumë nga tanët dhe në momentin deçiziv, vjen goditja e ftohtë polake. Minuta e 21-të dhe Jakub Kiwor shtang kombëtaren dhe Strakoshën. Por fati duket se është përsëri me kuqezinjtë, teksa VAR e anulon për pozicion të parregullt të polakut që shënoi, pasi ishte pak më i avancuar.

Arbitri spanjoll Sanchez në fillim e akordoi golin si të rregullt, ndërsa ishte VAR që i erdhi në ndihmë kuqeiznjve, me kontrollin e teknologjisë që e cilësoi si pozicion jashtë loje.

Dhe kjo ishte shenja e fatit, teksa në minutën e 37-të, një perlë e Asanit i jep avantazhin kombëtares, duke ngritur peshë “Air Albania” dhe shtangur miqtë polakë. Jasir Asani realizon një perlë të vërtetë, sulmuesi kalon kuqezinjtë në avantazh, me një gjuajtje predhë nga diagonalja, që pastroi merimangat në cepin djathtë të portës. Ndizet atmosfera.

Minutat e mbetura nuk sjellin ndryshim rezultati dhe pjesa e parë mbyllet 1-0 në favor të Shqipërisë.

Lojtarët e Kombëtares shqiptare u futën në fushë për nxehmjen e zakonshme, para ndeshjes me Poloninë në “Air Albania”. Tifozët pritën të preferuarit e tyre me duartrokitje të shumta, teksa 95 përqind e stadiumit është “qëndrisur” kuqezi.

Për t’u theksuar se në tribunat ku do jenë tifozt miq, policia ka shtuar sigurinë dhe ka krijuar një kordon për të shmangur çdo përplasje mes ultrasve.