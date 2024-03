“Status i veçantë për shkollat artistike”, Manastirliu: Mbështetje e dedikuar buxhetore

Ministria e Arsimit, Ogerta Manastirliu, në një deklaratë për mediat pas mbledhjes së qeverisë, tha se shkollave artistike do t’u jepet statusi i veçantë. Ministrja theksoi se këto shkollë do të kenë edhe mbështetje të dedikuar për të rritur performancën dhe interesin.

Një tjetër vendim që është marrë sot në mbledhjen e qeverisë ka të bëjë me shkollat speciale, për personat me aftësi të kufizuara, të cilat do të transformohen në qendra burimore.

“Sikurse janë strukturat arsimore me orientim artistik. Vendimi i qeverisë është marrë për të transformuar këto institucione arsimore, në veçanti për shkollat artisike dhe atyre sportive, do t’u jepet status i vecantë. Fëmijët në shkollat artistike do të kenë kurrikul të posaçme që do të adaptohet sipas kërkesave dhe organizim specifik të këtyre qendrave dhe shkollave të fokusuar jo vetëm në mbështetjen e stafeve të këtyre shkollave por edhe nivel autonomie për burimet financire dhe kapacitetet dhe të gjithë atyre mësuesve të fushave të ndryshme që i përkasin orientimit artistik dhe sportiv. Në këto shkolla, përfitojnë mbi 2700 nxënës, shkolla me tradita dhe kërkojnë që të fuqizojmë dhe çojmë përpara edhe nëpërmjet formave të reja të menaxhimit duke iu përshtatur kritereve që duhet të plotësojnë, si liceu artistik, i baletit, do të kenë mundësi që të riorganizohen duke përfituar statusin e veçantë dhe do të kenë mbështetje të dedikuar buxhetore për të rritur performancën e tyre.

Vendimi tjetër ka të bëjë me transformimin e shkollave speciale, për personat me aftësi të kufizuar për t’i transformuar në qendra burimore, struktura që ofrojnë jo vetëm shërbime arsimi por rehabilituese. Do të kenë që të ofrojnë trajnime dhe edukim në vazhdim për personelin mësimor, për të mundësuar që personeli të kenë kurrikula të dedikuara, plane të personalizuara për fëmijët me aftësi ndryshe në bazë të specifike në mënyrë që riintegrimi dhe mbështetja e tyre të jetë nga këto struktura që do t’i transformojmë në qendra burimore. Do të shtojmë numrin e mësuesve të dedikuar por edhe figura të reja brenda këtyre shkollave”, tha Manastirliu.

j.l./ dita